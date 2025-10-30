Chủ tịch TP.HCM: Để mỗi dự án đầu tư không chỉ là kinh tế mà kiến tạo tương lai

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố luôn nhất quán với tinh thần chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là trung tâm, là động lực phát triển. TP xác định doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng phục vụ - không chỉ đồng hành trong phát triển kinh tế mà còn trong xây dựng môi trường đầu tư xanh, bền vững.

Trong thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, TP.HCM vẫn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và ngân sách quốc gia.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng giới thiệu với nhà đầu tư các dự án TP.HCM đang tập trung đầu tư.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện doanh nghiệp FDI, ông Được nhìn nhận, kinh tế TP.HCM vẫn là cực tăng trưởng hàng đầu cả nước, song thành phố đang đối mặt nhiều thách thức về hạ tầng, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường do biến đổi khí hậu và thủ tục hành chính vẫn rườm rà khiến các nhà đầu tư mất nhiều chi phí, đặc biệt là chi phí cơ hội.

“Những chướng ngại này khiến chi phí sản xuất, logistics và vận hành của doanh nghiệp tăng cao. Tôi cảm ơn các hiệp hội đã thẳng thắn chỉ ra vấn đề tồn tại của TP.HCM hiện nay để chúng ta cùng xây dựng chiến lược và sách lược win–win trong giai đoạn tới”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM đã xác định mục tiêu trở thành siêu đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực.

Trong giai đoạn mới, TP.HCM phải tiếp tục phát triển để vượt khỏi bẫy thu nhập trung bình, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng cơ cấu lại nền kinh tế lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI năm 2025.

Phát triển kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi số để có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành một trong những mắt xích quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu là mục tiêu trong thời gian tới của TP.HCM.

Các trụ cột kinh tế mới mà TP.HCM tập trung là công nghiệp công nghệ cao, tài chính quốc tế, logistics - cảng biển, du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao và kinh tế số.

Theo định hướng, Bình Dương (cũ) tiếp tục là trung tâm công nghiệp - sản xuất công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là trung tâm logistics, cảng biển, năng lượng và du lịch biển; còn TP.HCM (cũ) là trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Thành phố mong muốn trở thành thủ phủ mạnh về kinh tế biển, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm cảng biển, năng lượng sạch, trung tâm lọc hóa dầu, dịch vụ vui chơi giải trí biển hàng đầu.

TP.HCM hướng tới thu hút dòng vốn chất lượng cao, dự án có giá trị tri thức và công nghệ lõi, để không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần kiến tạo tương lai bền vững.

Ông Được khẳng định với các nhà đầu tư: “TP.HCM không chỉ là nơi thu hút đầu tư, mà còn là nơi doanh nghiệp được lắng nghe, được đồng hành và được phát triển.

TP.HCM rất trân trọng những góp ý thẳng thắn, thực tế và mang tính xây dựng của các hiệp hội, doanh nghiệp FDI. Những góp ý này giúp thành phố nhìn rõ hơn những điểm nghẽn, thách thức cần tháo gỡ, đồng thời mở ra cơ hội mới cho hợp tác phát triển trong giai đoạn tới".

Các nhà đầu tư nước ngoài tham quan khu triển lãm quy hoạch TP.HCM giai đoạn mới.

Song song với kế hoạch phát triển, thành phố tiếp tục xem cải cách hành chính là khâu đột phá. Tối thiểu 30% thủ tục hành chính sẽ cắt bỏ trong thời gian tới, đồng thời cải cách thái độ phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ doanh nghiệp. Chính quyền sẽ chủ động tháo gỡ vướng mắc, giảm chi phí thời gian và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư hoạt động.

Mong các nhà đầu tư hãy chia sẻ tri thức, công nghệ

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, TP.HCM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp từ ý tưởng đến kết quả cuối cùng, để mỗi dự án đầu tư không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần kiến tạo tương lai, tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư và phát triển cùng thành phố.

Để cùng phát triển bền vững, Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp FDI không chỉ gia tăng quy mô đầu tư mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng chung tay thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

"Tôi mong các nhà đầu tư hãy chia sẻ với chúng tôi: doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp của TP.HCM những giá trị về công nghệ, chia sẻ trí thức, kinh nghiệm quản trị, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực.

Hãy đóng góp cùng TP.HCM những sáng kiến, chính sách. Chúng tôi trân trọng từng góp ý, từng ý tưởng, từng cam kết của các nhà đầu tư. TP.HCM chính là vùng đất của cơ hội, sáng tạo và nhân văn để các doanh nghiệp cùng đồng hành, phát triển", ông Được nhấn mạnh.

TP.HCM là địa phương có số dự án FDI và tổng vốn FDI lớn nhất nước tính đến tháng 10/2025.

Tại Hội nghị, đại diện 9 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu, bao gồm AmCham, EuroCham, AusCham, BritCham, ICham, JETRO, KOCHAM, SingCham và NordCham, đã đưa ra các kiến nghị chiến lược, nhấn mạnh 6 lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại TP.HCM. Trong đó vấn đề trọng tâm các doanh nghiệp nhấn mạnh là cải cách hành chính.

Các Hiệp hội đề nghị TP.HCM đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết tình trạng chồng chéo giữa các sở ngành. Yêu cầu chính là nâng cao tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi pháp luật, đặc biệt đối với các quy trình cấp phép đầu tư, đất đai, hải quan và visa...

Ngoài ra, TP cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế để đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các chuẩn mực quốc tế như IFRS, ESG, AI, và FinTech...

Theo Sở Tài chính, TP.HCM đang kêu gọi, thu hút đầu tư 20 dự án lớn, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn. Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế là dự án TP.HCM mong muốn các ngân hàng, quỹ đầu tư và định chế tài chính cùng tham gia đầu tư. Đây là trụ cột quan trọng của TP.HCM trong thập kỷ tới, kết nối các dòng vốn trong khu vực ASEAN và thế giới. TP.HCM cũng ưu tiên nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư các trung tâm dữ liệu siêu lớn, các dự án sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hội nghị triển lãm, khách sạn, thương mại dịch vụ quốc tế... góp phần hoàn chỉnh trung tâm TP.HCM. Một số dự án cụ thể như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ quy mô 906 ha; Cảng Tổng hợp Long Sơ và các dự án đường sắt hỗn hợp Bàu Bàng Thị Vải, Bàu Bàng - Mộc Bài. 8 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 15.000MW; Nhà máy Nhiệt điện LNG Long Sơn, các Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, khu công nghiệp Châu Đức 1-2-3 gần 3200 ha, khu công nghiệp - đô thị Phú Mỹ 650ha cùng mạng lưới metro khoảng 350km với vốn đầu tư hơn 37 tỷ USD. Trung tâm dịch vụ du lịch - giải trí Bắc Vũng Tàu với quy mô 300ha, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu hơn 54,3 ha... cũng đã sẵn sàng đón nhà đầu tư. Tính đến 30/9, TP.HCM có số vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực là 141,215 tỷ USD với, 19.840 dự án từ 152 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng đầu cả nước.