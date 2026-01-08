Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn bật khóc, đọc thơ tại tòa

"Mong khách hàng chia sẻ"

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn và 2 cựu thiếu tướng cùng đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, Khánh Hòa.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại tiếp tục nêu tâm tư, nguyện vọng của bản thân về việc mong muốn nhận đất, không muốn nhận tiền đền bù tại dự án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết, bản thân bị cáo không nghĩ tới hành vi gây bất lợi cho khách hàng. Bởi một mình bị cáo điều hành công ty, đến khi bị bắt giam bản thân rất bất lực.

"Có chết tôi cũng bảo vệ quyền lợi của khách hàng, bởi đó là chân lý sống của tôi. Tôi đã bán hết tài sản vì không có ý định, mục đích lừa đảo" - bị cáo Hậu nói.

Theo bị cáo, bản thân vi phạm do sự thiếu hiểu biết pháp luật và tôn trọng kết luận của cơ quan điều tra. "Tôi hoàn toàn bất lực, khi một mình điều hành công ty khoảng 300 người, khi tôi bị bắt giam thì còn khoảng 30 người... Một bức tranh tan hoang" - bị cáo Hậu nghẹn ngào.

Bị cáo Hậu nói, trước khi đàm phán với "đại gia" Nguyễn Duy Kiên thì có 2-3 đối tác liên hệ, nhưng người thì không có đủ năng lực, người thì giở chiêu trò. "Tôi thấy anh Kiên là người có tâm, có năng lực" - bị cáo nói.

Bị cáo Hậu mong muốn khách hàng đồng hành cùng bị cáo và anh Kiên. Bởi anh Kiên là người có thể thực hiện tâm nguyện của bị cáo với khách hàng.

Sau đó, bị cáo Hậu bật khóc, đọc một đoạn thơ và mong khách hàng chia sẻ. "Không một người dân nào đứng trên pháp luật, không có người dân nào bất chấp luật pháp được..." - bị cáo Hậu nói.

Toàn cảnh phiên tòa.

Các bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mong muốn HĐXX xem xét khách quan, sát với thực tế, theo quy định pháp luật, thấu tình đạt lý khiến các bị cáo "tâm phục khẩu phục".

Bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) cho biết, 43 năm công tác trong quân đội, luôn luôn sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Theo bị cáo Quang, khi bị khởi tố, truy tố về vi phạm "hết sức thô kệch" trong thời gian công tác, bị cáo xác định rõ trách nhiệm trên cương vị là một người lính, một công dân, tin tưởng vào sự công minh của pháp luật, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, đầu thú, khai báo nhận rõ thiếu sót, sai phạm, không đổ sai, đổ thừa... thật sự ăn năn, hối cải, động viên gia đình chủ động nộp lại tài sản không chính đáng.

Bị cáo Quang cho rằng, bản thân bị xét xử, truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" vẫn rất nặng và hết sức khắc nghiệt. "Đây có thể nói là hình phạt khủng khiếp và oan nghiệt" - bị cáo Quang nói.

Bị cáo trân trọng gửi lời xin lỗi sâu sắc, chân thành nhất đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, đặc biệt là Cục Tác chiến nơi bị cáo công tác... Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét các vi phạm, tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được hưởng khoan hồng, tạo điều kiện cho bị cáo trở lại sống bên gia đình.

Cùng bị truy tố về tội danh trên, bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) nói: qua phiên tòa bản thân nhận thức rõ sai phạm trong việc giao đất quốc phòng ở sân bay Nha Trang.

Bị cáo trình bày, bản thân có 43 năm trong quân đội và làm việc luôn tận tâm, tận lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian 7 năm làm Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân bị cáo thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

"Tiếc rằng sau khi nghỉ hưu, bị cáo bị truy tố và nhận bản án trong lúc tuổi cao, sức yếu. Rất mong HĐXX xem xét khoan hồng cho bị cáo được hưởng án treo, về sống những năm tháng cuối cùng với gia đình" - bị cáo Cường nói.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cảm ơn HĐXX, cơ quan điều tra, viện kiểm sát. Bị cáo nhận rõ trách nhiệm của mình và thực hiện tối đa khắc phục hậu quả vụ án. "Bị cáo tôn trọng mọi phán quyết, kết luận truy tố, tuyên án tại phiên tòa" - bị cáo Hậu nói.

Hai bị cáo Định, Hằng nhận ra sai phạm của bản thân và xin được giảm nhẹ hình phạt, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hơn 10 giờ cùng ngày, sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX thông báo, dự kiến tòa tiếp tục vào sáng thứ 7, ngày 10/1.

VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án: Tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai": Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Bị cáo Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù. Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn từ 10 năm đến 12 năm tù. Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) từ 8 đến 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu) từ 7 đến 8 năm tù.