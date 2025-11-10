Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng quyền bầu cử

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử; tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; “làm từ sớm, từ xa”, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập; lấy cử tri làm trung tâm.

Tại phiên họp, Tổng thư kí Quốc hội, Chánh Văn phòng HĐBCQG Lê Quang Mạnh đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ sau phiên họp thứ hai đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Báo cáo về các nội dung chuẩn bị Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử (ngày 15/11/2025).

Phiên họp thứ Ba, Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo kết quả về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 51; Tờ trình về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ một số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp, các thành viên HĐBCQG cơ bản thống nhất các nội dung đã đề ra, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh phân công nhiệm vụ một số thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm, đó là một số văn bản hướng dẫn, quy trình, biểu mẫu còn chậm được ban hành đồng bộ; Ứng dụng công nghệ và bảo đảm an ninh mạng chưa đồng đều; Công tác truyền thông số vẫn là bước đầu, có việc chưa tạo được độ phủ sâu, như ở đồng bào dân tộc thiểu số, lao động di cư, vùng sâu vùng xa.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: “Cần bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng quyền bầu cử, ứng cử. Hiện, sự kỳ vọng, giám sát của nhân dân, cử tri và dư luận xã hội ngày càng cao. Cuộc bầu cử lần này, người dân, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đặc biệt quan tâm.

Thứ hai tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; “làm từ sớm, từ xa”, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát độc lập. Thứ ba, lấy cử tri làm trung tâm: thông tin minh bạch, dễ tiếp cận; tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử và cử tri; bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bầu cử. cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 khác với các nhiệm kỳ khác là ứng dụng chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bầu cử”.

Hội đồng bầu cử Quốc gia phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa Trung ương và địa phương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời điểm nghẽn, tình huống phát sinh, nhất là địa bàn cơ sở. Đặc biệt trong bối cảnh đang thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nhiều xã còn mới, do đó, các bộ ngành liên quan cần quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ Ba, Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên HĐBCQG, các Tiểu ban, Văn phòng HĐBCQG bám sát kế hoạch, tập trung ở các tuyến trọng tâm; khẩn trương đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản, biểu mẫu và hướng dẫn nghiệp vụ chặt chẽ, thống nhất; chỉ đạo các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Tăng cường công tác truyền thông, công nghệ, an ninh, quyền cử tri, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, công nhân khu công nghiệp, thanh niên, sinh viên…. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cử tri cần được phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng HĐBCQG và các địa phương, bảo đảm chính xác, bảo mật, thuận tiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin xấu độc, xuyên tạc, gây rối, lợi dụng bầu cử để chống phá. Đồng thời, bảo đảm kinh phí, hậu cần, mua sắm đúng quy định, tinh thần tiết kiệm triệt để và quản trị rủi ro nghiêm túc, từ sớm.

Ngay sau phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Văn phòng HĐBCQG, chủ trì, phối hợp với VPQH rà soát các công việc chuẩn bị chu đáo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử vào ngày 15/11. Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác Đại biểu tổng hợp số liệu đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử để trình HĐBCQG ấn định và công bố, chậm nhất là 80 ngày, xong trước 25/12/2025.

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo UBTVQH cho ý kiến và thông qua Nghị quyết dự kiến cơ cấu, thành phần ĐBQH, số lượng người của cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương chậm nhất là 90 ngày, dự kiến hoàn thành trước 20/11/2025.

Trên cơ sở dự kiến cơ cấu, số lượng người của các cơ quan, tổ chức được phân bổ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức dự kiến giới thiệu người ứng cử ĐBQH, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử, trong thời gian từ 17/12/2025 - 25/01/2026.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chặt chẽ với HĐBCQG để chuẩn bị tổ chức chu đáo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; thành viên HĐBCQG nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương xử lý các vấn đề phát sinh giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác bầu cử.