Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Chánh án TAND Tối cao

(VTC News) -

Sáng 7/1, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến - Thẩm phán TAND Tối cao và ông Nguyễn Biên Thùy - Thẩm phán TAND Tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao đối với các ông Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy. (Ảnh: QĐND)

Với nhân sự vừa được kiện toàn lãnh đạo TAND Tối cao hiện nay là Chánh án Nguyễn Văn Quảng và 6 Phó Chánh án, gồm các ông: Nguyễn Trí Tuệ (Phó Chánh án Thường trực), Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng, Lê Tiến, Nguyễn Biên Thùy.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân quy định TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TAND Tối cao thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn: Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật; Giám đốc việc xét xử của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao và các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định; Phúc thẩm vụ án hình sự mà bản án, quyết định sơ thẩm của TAND cấp tỉnh chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật; Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

TAND Tối cao cũng: Phát triển án lệ; Đào tạo nguồn nhân lực; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, công chức khác, viên chức của Tòa án; bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm, Hòa giải viên và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật; Quản lý các TAND và Tòa án quân sự về tổ chức theo quy định của Luật này và các luật khác có liên quan, bảo đảm độc lập giữa các Tòa án theo thẩm quyền xét xử; Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội dự án luật, nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh, nghị quyết...