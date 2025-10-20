Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 31.319 người trong nhiệm kỳ 2021-2026

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch nước Lương Cường đề cập khi trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10.

Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch nước đánh giá nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước; với việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Trong bối cảnh đó, trên các cương vị, trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó (Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XV), Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và những nhiệm vụ theo phân công của Đảng.

Tại báo cáo, Chủ tịch nước nêu rõ những kết quả cụ thể liên quan đến thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối nội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực tư pháp, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 7 Phó Chánh án TAND Tối cao, 5 Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 7 Thẩm phán TAND Tối cao, 12 Kiểm sát viên VKSND Tối cao, 3.800 Thẩm phán; quyết định miễn nhiệm 3 Thẩm phán, cách chức 1 Thẩm phán.

Đồng thời, Chủ tịch nước đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Luật Đặc xá năm 2018.

"Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 31.319 người (tăng hơn 7 lần so với nhiệm kỳ trước), nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn, đáp ứng yêu cầu về đối nội và đối ngoại của đất nước.

Chủ tịch nước cũng chỉ đạo Hội đồng tư vấn đặc xá, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để người được đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình, sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng", Chủ tịch nước nói.

Từ thực tiễn công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước đã báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan đã rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự liên quan đến hình phạt tử hình và thi hành án tử hình.

Về nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khơi thông các nguồn lực.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, công tác khen thưởng trong nhiệm kỳ được quan tâm chỉ đạo. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng 466.601 Huân chương, Huy chương; 6.583 danh hiệu vinh dự Nhà nước, trong đó có 7 Huân chương Sao vàng, 42 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.243 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 13 danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định cho thôi, cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 18.022 trường hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Về nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối ngoại, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thăm 20 quốc gia, dự 11 hội nghị, diễn đàn quốc tế lớn. Chủ tịch nước cũng đón tiếp, hội đàm với 30 đoàn nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

"Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia. Trong nhiệm kỳ, Việt Nam đã thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 nước (nâng số nước có quan hệ ngoại giao lên 194), nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 10 nước (nâng tổng số Đối tác Chiến lược toàn diện lên 13 quốc gia)”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Cùng với những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết còn một số hạn chế và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ.

Theo Chủ tịch nước, do có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch nước cũng đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, có việc cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết khi được Đại hội thông qua.

Nhiệm vụ quan trọng khác, theo Chủ tịch nước, là đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; tiếp tục xây dựng lực lượng quân đội, công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.