Chủ tịch nước: Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

(VTC News) -

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nội dung trên khi phát biểu tại Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 24/8.

Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước nhắc lại cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân, phong kiến.

"Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, đất nước ta, dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội", Chủ tịch nước nói.

Để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, theo Chủ tịch nước, có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố đặc biệt quan trọng là đoàn kết.

"Phải xây dựng và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: Dân là gốc rễ. Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong", Chủ tịch nước nói và khẳng định đây là bài học lớn về phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, lấy MTTQ Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu biểu, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của Nhân dân thành sức mạnh hiện thực, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt chính trị, là ngôi nhà chung quy tụ, đoàn kết các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước nêu rõ, từ những ngày đầu kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay, Mặt trận đã không ngừng tập hợp, động viên Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào yêu nước, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực, trí tuệ, biến khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc thành hành động cách mạng cụ thể, góp phần làm nên mọi thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

"Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc anh em, đồng bào các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài - những chủ thể của khối đại đoàn kết, nguồn sức mạnh vô tận nuôi dưỡng và tiếp sức cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước", Chủ tịch nước khẳng định.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta khắc ghi và tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; trong đó, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối Liên minh công - nông - trí thức là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Mỗi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp Nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Bước vào kỷ nguyên mới, đứng trước những thời cơ và vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, Chủ tịch nước lưu ý càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong hành trình tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc của dân tộc, bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau.

"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với tinh thần cách mạng kiên trung, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và uy tín cao đã được hun đúc qua năm tháng, các đồng chí, các quý vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những tấm gương sáng tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch nước nói.

Cho biết đất nước đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng mọi thời cơ để bước vào kỷ nguyên mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu năm 2025 tăng trưởng từ 8% trở lên và tăng trưởng hai con số vào các năm tiếp theo.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhắc lại mục tiêu dài hạn đến năm trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu lớn lao đó, theo Chủ tịch nước, cả nước đang quyết liệt thực hiện ba khâu đột phá chiến lược về thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng hiện đại đồng bộ.

Đồng thời, Chủ tịch nước cho biết cả hệ thống cũng đang tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Cùng với đó là việc thực hiện đồng bộ về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đột phá xây dựng và hoàn thiện pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Trong hành trình đó, Chủ tịch nước đề nghị khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội cao, phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc phát huy vai trò trí tuệ và tập thể của cá nhân điển hình tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước kỳ vọng cả hệ thống chính trị sẽ đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

"Xin chúc các đồng chí và các vị đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt ngày hôm nay luôn mạnh khỏe, đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn", Chủ tịch nước phát biểu.