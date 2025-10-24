Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Chiều 24/10, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc và Việt Nam mới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, phản ánh hành trình phát triển song hành giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.

Toàn cảnh hội đàm.

Bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Liên hợp quốc qua gần năm thập kỷ, Chủ tịch nước cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Liên hợp quốc trong suốt gần năm thập kỷ qua cũng như sự ủng hộ và tình cảm của cá nhân Tổng Thư ký Guterres dành cho Việt Nam thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đã nỗ lực đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và phát triển mạnh mẽ, từ một quốc gia nghèo, bị chiến tranh tàn phá rất nặng nề, đã vươn lên, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới; có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại hội đàm.

Chủ tịch nước khẳng định quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thông qua thực hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ vui mừng và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai và cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị dành cho Tổng Thư ký và Đoàn đại biểu cấp cao Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam, cũng như kỳ tích phát triển và mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Ông Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của Liên hợp quốc trên tất cả các lĩnh vực trụ cột, nổi bật là việc chủ trì tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội đàm.

Tổng Thư ký khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại Liên hợp quốc, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực, trong đó chủ nghĩa đa phương và các cơ chế quản trị toàn cầu hoạt động hiệu quả hơn, vai trò xứng đáng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi được đề cao hơn.

Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất năm lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc thời gian tới.

Một là cần cải tổ Liên hợp quốc nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tối ưu hoá các nguồn lực, trong quá trình này, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nếu Liên hợp quốc muốn đặt trụ sở cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.

Hai là hợp tác chiến lược Việt Nam - Liên hợp quốc cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Ba là Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hoà bình.

Bốn là cần tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, vì hoà bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thứ năm là cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN-Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại hội đàm.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh-chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường.

Khẳng định ASEAN có vai trò chiến lược đối với Liên hợp quốc, ông Guterrres nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, cũng như các nỗ lực của khối trong việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề khu vực; duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá cao kết quả trao đổi, thể hiện tình hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.

Ông Antonio Guterres đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc từ năm 2017 và đã thăm chính thức Việt Nam năm 2022. Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Ngày 25/10/2025, Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.