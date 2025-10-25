Chủ tịch nước Lương Cường đón lãnh đạo các nước dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Trong ngày đầu tiên có phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc đồng điều hành, cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền". (Trong ảnh Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội sáng 25/10)