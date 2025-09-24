Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi siêu bão Ragasa đổ bộ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các phường, xã chủ động ứng phó với siêu bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, lường trước kịch bản xấu nhất đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Hướng di chuyển của bão số 9 Ragasa sáng 24/9/2025. (Nguồn: VNDMS)

UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó cần tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác. Tổ chức bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

UBND các phường, xã được yêu cầu: Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; Tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, giông lốc trước bão; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc bộ về diễn biến cơn bão số 9, siêu bão Ragasa, từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tổng lượng mưa khu vực phía bắc thành phố phổ biến từ 70 đến 130mm, có nơi trên 200mm. Khu vực trung tâm thành phố và khu vực phía tây và phía nam thành phố mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 250mm; ngày 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 4-5.