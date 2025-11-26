Chủ tịch Foxconn: Việt Nam đang nổi lên là cứ điểm sản xuất thiết bị AI toàn cầu

(VTC News) -

Phát biểu tại phiên chính thức Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 sáng 26/11, ông Brand Cheng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Foxconn Industrial Internet - cho biết tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, bởi nhìn thấy Việt Nam có môi trường đầu tư với chính sách chủ động, đồng hành và nhất quán nhiều năm qua.

Ông khẳng định những nỗ lực cải cách thể chế và thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi sản xuất thông minh và cung ứng toàn cầu.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lần thứ I thu hút sự tham gia của 500 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Dẫn chứng là kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh từ 48,6 tỷ USD năm 2007 lên 391 tỷ USD năm 2025, trong đó khoảng 35% đến từ các ngành công nghệ cao, đặc biệt là điện tử.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam luôn duy trì xu hướng tăng, từ 20 tỷ USD năm 2007 lên khoảng 31,5 tỷ USD trong năm 2025. Cùng giai đoạn này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 926 USD lên khoảng 5.000 USD. "Đó là bước tiến rất ấn tượng có được nhờ chính sách mở cửa, cải thiện môi trường đầu tư và định hướng phát triển công nghiệp rất rõ ràng của Việt Nam", ông Brand Cheng nói.

Theo Chủ tịch Foxconn, cần nhìn nhận 3 yếu tố cởi mở giúp Việt Nam tăng tốc, gồm: Thương mại quốc tế mở rộng, hợp tác đầu tư với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới và chiến lược hợp tác dài hạn, rõ ràng trong từng giai đoạn. Và trong đó, sản xuất chế biến chế tạo của Việt Nam luôn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Ông dẫn chứng thêm từ năm 2012 đến nay, sản xuất công nghiệp luôn chiếm trên 20% GDP. Con số ổn định này góp phần đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam đạt mức 7,5% - thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Riêng ngành điện tử ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, 10 tháng của năm 2025, xuất khẩu điện tử tăng đến 48% so với cùng kỳ, đạt 87,3 tỷ USD.

Ông Brand Cheng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Foxconn Industrial Internet.

Cũng theo ông Brand Cheng, sự hợp tác giữa Foxconn và các doanh nghiệp hàng đầu như NVIDIA đang tạo ra những kịch bản sản xuất tiên tiến, giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho ngành công nghiệp bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Việt Nam đang nổi lên như cứ điểm sản xuất toàn cầu cho các thiết bị AI, hệ thống mạng tốc độ cao, trung tâm dữ liệu và các linh kiện công nghệ mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng đa cực và dựa trên năng lực công nghệ - logistics - số hóa của từng quốc gia.

Chủ tịch Foxconn ghi nhận nhu cầu tăng vọt đối với hạ tầng AI toàn cầu và khẳng định Việt Nam đã trở thành địa điểm chiến lược của tập đoàn trong lĩnh vực này.

Để phát triển ngành công nghiệp AI, theo Chủ tịch Foxconn, Việt Nam cần tập trung vào 3 yếu tố chủ đạo là nâng cao nguồn nhân lực, phát triển vật liệu và linh kiện bền vững và tăng cường nội địa hóa chuỗi cung ứng.

"AI chỉ có thể phát huy hiệu quả khi kết hợp với số hóa trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế, sản xuất đến hậu cần. Đây cũng là lý do Foxconn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào logistics thông minh, tự động hóa và các trung tâm giá trị gia tăng AI tại Việt Nam", ông Brand Cheng nói thêm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lần thứ I.

Ông nói thêm đầu tư vào Việt Nam là cam kết dài hạn của tập đoàn. Việt Nam không chỉ là điểm đến sản xuất mà đang trở thành trung tâm của thế hệ sản xuất mới - sản xuất thông minh, sản xuất xanh và sản xuất AI. “Đối với chúng tôi, câu trả lời luôn là Việt Nam, Việt Nam và Việt Nam”, ông Brand Cheng khẳng định.