Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende từ chức

Chủ tịch WEF Borge Brende. (Nguồn: TTXVN)

AFP/THX đưa tin ngày 26/2, ông Borge Brende đã tuyên bố từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đơn vị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Davos thường niên.

Trong tuyên bố, ông Brende nêu rõ: "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định từ chức Chủ tịch và CEO của WEF".

Ông còn lưu ý bản thân ông tin rằng "hiện là thời điểm thích hợp để Diễn đàn tiếp tục công việc quan trọng của mình mà không bị xao nhãng".

Quyết định từ chức của ông Brende được đưa ra sau khi WEF tiến hành cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông với nhà tài chính quá cố người Mỹ Jeffrey Epstein./.