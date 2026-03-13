Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

Ngày 12/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, HĐND khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 7, TP.HCM đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tân Mỹ.

Tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong quản lý điều hành

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến ba nhóm vấn đề lớn gồm xây dựng pháp luật và các chính sách lớn của đất nước, công tác quản lý đô thị cùng các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế và giáo dục.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố tại đơn vị bầu cử số 7, TP.HCM dự Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Tân Mỹ.

Cử tri Nguyễn Xuân Mừng đề nghị khi xây dựng pháp luật, Nhà nước cần tính toán tầm nhìn dài hạn. Theo ông, khi ban hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật cần kèm theo các văn bản giải thích, hướng dẫn để có thể triển khai ngay trong thực tế. Hiện nay, nhiều trường hợp luật được ban hành nhưng phải chờ văn bản hướng dẫn trong thời gian dài mới có thể thực hiện, khiến việc đưa pháp luật vào cuộc sống bị chậm trễ.

Cạnh đó, cử tri Nguyễn Thị Đức Hải đề nghị các ứng cử viên lưu ý đến khu dân cư Đức Khải, đường Phạm Hữu Lầu. Theo bà, khu vực này hiện có 5 nhà trẻ, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, lượng người và phương tiện lưu thông rất đông. Tuy nhiên, tình trạng ngập nước trên đường 15B, đường Phạm Hữu Lầu xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Cử tri Nguyễn Xuân Mừng nêu kiến nghị về công tác xây dựng pháp luật.

Trong khi đó, công trình chống ngập của thành phố tại khu vực này vẫn chưa được triển khai trở lại, khiến người dân rất lo lắng. Cử tri mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên quan tâm, thúc đẩy sớm triển khai dự án để giải quyết tình trạng ngập úng, ách tắc giao thông tại khu dân cư Đức Khải, bởi hiện nay có tình trạng ngập cục bộ, có người đi làm 11 giờ đêm mới về đến nhà...

Cử tri Nguyễn Thị Đức Hải đề nghị các ứng cử viên lưu ý đến khu dân cư Đức Khải.

Phát biểu tại Hội nghị, ứng cử viên Lê Quang Mạnh bày tỏ, ông rất vinh dự, tự hào khi tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và có cơ hội được tham gia đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Đồng thời, ông khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, ông cùng các ứng cử viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chương trình hành động của mình, qua đó góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật để sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri.

Cũng theo theo ông Mạnh, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, không gian phát triển của TP.HCM được mở rộng và tái cấu trúc mạnh mẽ, với quy mô kinh tế - dân số đứng đầu cả nước. Thành phố đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá mạnh mẽ, thực sự trở thành cực tăng trưởng có tính dẫn dắt, lan tỏa, là đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, Thành phố cũng còn nhiều khó khăn, thách thức phải giải quyết, còn nhiều việc phải làm để đạt được các mục tiêu mong muốn.

Theo Chương trình hành động, ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức, đồng hành, phối hợp với lãnh đạo các cấp chính quyền và Đoàn đại biểu Quốc hội của TP.HCM, tập trung thực hiện những nội dung cụ thể sau:

Trước hết là, gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri Thành phố, đặc biệt tại địa bàn nơi ứng cử thông qua các hoạt động cụ thể: Dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe, tìm hiểu kỹ lưỡng tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị xác đáng của cử tri.

Qua đó, phản ánh, truyền tải đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri đến các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương để kịp thời giải quyết, xử lý. Bàn bạc, trao đổi với các cấp chính quyền nhằm tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của địa phương mà cử tri kiến nghị, như vấn đề ngập úng do triều cường, sạt lở bờ sông, bờ biển, vấn đề xả rác, ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội…

“Tôi cũng sẽ theo dõi, giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan để thúc đẩy những thay đổi, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong quản lý điều hành của các cấp chính quyền, báo cáo đầy đủ với cử tri về những kết quả, chuyển biến đó”, ông Mạnh cho biết.

Không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân

Tiếp đó, ông Mạnh khẳng định mình sẽ tham gia tích cực, hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội. Với trách nhiệm là Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Quốc hội thông qua các công việc cụ thể như: Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện bộ máy các cơ quan tham mưu giúp làm tốt hơn các điều kiện hoạt động cho đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Xây dựng Quốc hội số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Quốc hội; Tham mưu, đề xuất với Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức hoạt động, nhằm thực hiện hiệu quả 3 chức năng là lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Ứng cử viên Lê Quang Mạnh bày tỏ, ông rất vinh dự, tự hào khi tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và có cơ hội được tham gia đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Tiếp theo, ông dành nhiều thời gian và tâm sức để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm cầu nối hiệu quả giữa Thành phố với Trung ương, với Quốc hội, với Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; tích cực đề xuất, kiến nghị các giải pháp với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan chức năng gắn với nhiệm vụ trọng tâm để phát triển TP.HCM như: Xây dựng thể chế, kiến tạo phát triển, nghiên cứu, tham mưu các cơ chế chính sách.

Thúc đẩy sự phát triển của Thành phố, nhất là trong các lĩnh vực về quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường... Giám sát, thúc đẩy quá trình triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách, luật pháp đặc thù, vượt trội... để TP.HCM phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Cạnh đó là vượt qua các thách thức; thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội về TP.HCM và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ Nhất đã đề ra. Đó là, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, một trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, cả về vật chất và tinh thần...

Tại Hội nghị, bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận cho biết, hiện nay, phường, xã là nơi gần dân nhất và trực tiếp thực thi hầu hết các chính sách của Thành phố. Công tác ở phường giúp bà có điều kiện lắng nghe, tổng kết và đánh giá hiệu quả chính sách từ thực tiễn đời sống. Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố tại 4 phường, trong đó có phường Tân Mỹ, bà lại càng có cơ hội tiếp cận nhiều vấn đề từ nhiều địa bàn khác nhau. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để bà mang đến HĐND Thành phố góc nhìn “từ dưới lên”, góp phần phản ánh đúng thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách sát với đời sống của Nhân dân. Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. “Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ tập trung vào các trọng tâm sau: Tôi sẽ kiến nghị và giám sát chặt chẽ các vấn đề liên quan trực tiếp đến chất lượng sống, môi trường sống của người dân, như giao thông và hạ tầng, vấn đề quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch đô thị; bảo vệ và tăng cường mảng xanh; cải thiện vệ sinh môi trường, giảm ngập; trật tự, an toàn xã hội và mở rộng không gian công cộng để Nhân dân có thêm địa điểm sinh hoạt và kết nối cộng đồng; nâng cao chất lượng y tế cơ sở, để trạm y tế phường xã phải là nơi nhân dân yên tâm khi đến, có niềm tin khi về…”, bà Nga nhấn mạnh.