Chủ nhân hit triệu view 'Oẳn tù tì' được vinh danh tại Vietnam Iconic Awards

Vietnam Iconic Awards 2026 vinh danh nhiều tài năng nhí Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, thời trang, hoạt động cộng đồng... Chương trình quy tụ hội đồng chuyên môn gồm các nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ nhí có sản phẩm âm nhạc đột phá 2025.

Một trong những gương mặt được công chúng chú ý trong lễ trao giải năm nay là ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương, được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ nhí có sản phẩm âm nhạc đột phá 2025 với MV Oẳn tù tì. Trên sân khấu, Nguyễn Ngọc Kim Cương mang tới màn trình diễn tự tin, tạo ấn tượng mạnh với khán giả và giới truyền thông.

Nguyễn Ngọc Kim Cương sinh năm 2012 tại Hà Nội, sở hữu gương mặt xinh xắn. Không chỉ ngoại hình, cô bé còn chứng minh bản lĩnh đa tài khi chinh phục nhiều lĩnh vực từ ca hát, MC, người mẫu cho đến dancesport.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Nguyễn Ngọc Kim Cương cũng được đánh giá là giọng ca triển vọng. Cô bé chinh phục khán giả bởi giọng hát nội lực và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Đáng chú ý, cô bé gây dấu ấn với loạt ca khúc triệu view như Memories, Hello Việt Nam, Aba Ama, Việt Nam những chuyến đi.

Gần đây, Nguyễn Ngọc Kim Cương ra mắt ca khúc Oẳn tù tì kết hợp Tuấn Cry. Trong MV cô bé hóa thân thành “thủ lĩnh hội làng”, dẫn dắt ba đội Kéo – Búa – Bao tham gia trò chơi trên nền giai điệu dân gian kết hợp EDM. Loạt động tác vũ đạo vui tươi cùng trang phục giao thoa giữa truyền thống và hiện đại giúp MV tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Sau 1 tháng ra mắt, MV thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem trên YouTube, được khán giả nhận xét “giai điệu gây nghiện, vũ đạo đáng yêu, hình ảnh chỉn chu”.

Là fan của những nghệ sĩ gắn liền văn hóa truyền thống như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy hay Hà Myo, Kim Cương mong muốn theo đuổi hướng dân gian đương đại trong tương lai.

Vietnam Iconic Awards vinh danh nhiều tài năng nhí ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Ngoài ra, các tài năng nhí khác thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cũng được xướng tên như Hoàng Bảo Trâm - Siêu mẫu nhí xuất sắc 2025, Kiều Ngọc Diệp - Siêu mẫu nhí Best Face 2025, Đoàn Phương Linh - MC Nhí xuất sắc 2025, Gabi Bảo Uyên - Ca sĩ nhí truyền cảm hứng 2025 và Nguyễn Thanh Ngọc - Ca sĩ nhí xuất sắc 2025.

Là một trong những giám khảo ngồi ghế nóng tại cuộc thi năm nay, diễn viên Thanh Hương cho biết việc đánh giá tài năng nhí không chỉ dựa vào kỹ năng, mà còn cần nhìn vào quá trình rèn luyện và thái độ của từng em khi tham gia biểu diễn.

Thanh Hương nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với trẻ em không nằm ở danh hiệu, mà là sự tự tin, tinh thần học hỏi và niềm yêu thích nghệ thuật. Đây cũng là định hướng chung của chương trình, hướng tới việc tạo môi trường để các em phát triển khả năng một cách tự nhiên, không đặt nặng áp lực thành tích.