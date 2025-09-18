  • Zalo

Chủ nhân các tấm huy chương Olympic quốc tế 2025 chọn trường đại học nào?

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 18/09/2025 06:53:36 +07:00Google News
(VTC News) -

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Y Hà Nội là hai ngôi trường được nhiều thí sinh giành huy chương Olympic quốc tế lựa chọn nhất.

Năm 2025, Việt Nam có gần 40 thí sinh vào đội tuyển thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các em được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng vào trường đại học.

Học sinhHuy chươngTrường đại học
Lê Phan Đức MânHuy chương bạc Olympic Toán quốc tế Khoa học máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
Võ Trọng KhảiHuy chương vàng Olympic Toán quốc tế Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội
Trần Minh HoàngHuy chương vàng Olympic Toán quốc tế Khoa Toán - Cơ - Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngô Quang MinhHuy chương vàng Olympic Hoá học quốc tếKhoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Hoàng KhôiHuy chương vàng Olympic Hoá học quốc tếY khoa, trường Đại học Y Hà Nội
Giang Đức DũngHuy chương vàng Olympic Hoá học quốc tếY khoa, trường Đại học Y Hà Nội
Nguyễn Thế QuânHuy chương vàng Olympic Vật lý quốc tếKhoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Lý Bá KhôiHuy chương bạc Olympic Vật lý quốc tếKhoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trương Đức DũngHuy chương bạc Olympic Vật lý quốc tếKhoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Công VinhHuy chương bạc Olympic Vật lý quốc tếKhoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội
Trần Lê Thiện NhânHuy chương bạc Olympic Vật lý quốc tếKhoa học Vật liệu, Đại học Phenikaa
Lê Hoàng Kiều AnHuy chương bạc Olympic Sinh học quốc tếY khoa, trường Đại học Y Hà Nội
Bùi Hoàng Đại DươngHuy chương bạc Olympic Sinh học quốc tếY Khoa, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Nguyễn Hữu ThànhHuy chương bạc Olympic Sinh học quốc tếY khoa, trường Đại học Y Hà Nội
Lê Kiến ThànhHuy chương vàng Olympic Tin học quốc tếKhoa học máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
Ninh Quang ThắngHuy chương đồng Olympic Tin học quốc tếKhoa học dữ liệu, Đại học Kinh tế Quốc dân
Đọc thêm
Thiên Bình
Bình luận
vtcnews.vn