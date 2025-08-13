Chủ động tầm soát nguy cơ tiểu đường, tim mạch, gan nhiễm mỡ tại DIAG

(VTC News) -

Chủ động tầm soát – bảo vệ sức khỏe từ gốc

Tại Việt Nam, các bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ… là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, nhưng đa số bệnh nhân không được phát hiện kịp thời. Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hơn 60% người mắc tiểu đường không được chẩn đoán do không xét nghiệm định kỳ.

Trước khi xét nghiệm, điều dưỡng viên của DIAG sẽ tư vấn và hướng dẫn kỹ càng. (Ảnh: DIAG)

Nhiều bệnh khác như rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp cũng không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Việc tầm soát sớm thông qua xét nghiệm máu giúp can thiệp đúng lúc, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng sống.

Tại DIAG, xét nghiệm máu được thực hiện theo nhu cầu cá nhân hóa, sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao và trả kết quả nhanh chóng.

DIAG Wellness – gói xét nghiệm tổng quát phù hợp từng độ tuổi, từng nguy cơ

Gói xét nghiệm máu tổng quát DIAG Wellness được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tầm soát từ cơ bản đến chuyên sâu, lên đến 38 chỉ số quan trọng chỉ trong một lần lấy mẫu máu. Các gói xét nghiệm tổng quát tại Trung tâm Y khoa DIAG bao gồm:

Gói Silver (23 chỉ số): Gói cơ bản, tiết kiệm, dành cho người theo dõi sức khỏe định kỳ.

Gói Gold (30 chỉ số): Tầm soát chuyên sâu các vấn đề sức khỏe với chi phí tối ưu, phù hợp độ tuổi 26–50.

Gói Diamond (38 chỉ số): Tầm soát toàn diện các vấn đề sức khỏe từ cơ bản đến chuyên sâu, đặc biệt phù hợp với người lớn từ 50 tuổi trở lên hoặc có bệnh lý nền.

Gói DIAG Wellness đo lường các chỉ số như đường huyết, HbA1c, cholesterol, ALT, AST, creatinine, TSH, sắt huyết thanh, vitamin D… giúp đánh giá tổng thể chức năng nội tạng, nguy cơ tim mạch, thiếu máu và vi chất.

Gói xét nghiệm tổng quát DIAG Wellness lên tới 38 chỉ số. (Ảnh: DIAG)

Kết quả rõ ràng, tư vấn chuyên sâu từ bác sĩ

Sau khi có kết quả, khách hàng được bác sĩ tư vấn 1:1, giải thích cặn kẽ các chỉ số và định hướng chăm sóc sức khỏe. Việc cá nhân hóa tư vấn theo độ tuổi, bệnh sử và mục tiêu sức khỏe giúp mỗi người hiểu rõ hơn về cơ thể mình và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở chẩn đoán, DIAG đồng hành cùng khách hàng trong quá trình điều chỉnh lối sống, chế độ ăn và kế hoạch theo dõi sức khỏe lâu dài.

Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ giải thích rõ ràng các chỉ số và giải pháp cụ thể. (Ảnh: DIAG)

Dịch vụ lấy mẫu tại nhà – nhanh chóng, an toàn, riêng tư

Không cần đến phòng khám, khách hàng vẫn có thể thực hiện các xét nghiệm cần thiết ngay tại nhà với dịch vụ lấy mẫu tận nơi của DIAG. Hệ thống hỗ trợ lấy mẫu tại nhiều khu vực nội thành, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và chờ đợi.

Kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp sẽ đến đúng giờ, thao tác chuẩn xác theo quy trình y khoa nghiêm ngặt và an toàn. Sau khi lấy mẫu, kết quả sẽ được gửi nhanh chóng qua Zalo hoặc Cổng thông tin bệnh nhân của DIAG, đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân theo tiêu chuẩn ngành y tế.

Uy tín hơn 25 năm – đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng

Trung tâm Y khoa DIAG là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xét nghiệm tại Việt Nam, với hơn 25 năm kinh nghiệm và uy tín vững chắc. Tính đến nay, DIAG đã thực hiện hơn 3,5 triệu lượt xét nghiệm, hợp tác cùng hơn 6.500 bác sĩ và sở hữu hệ thống hơn 40 điểm lấy mẫu trên toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm chất lượng cao, DIAG còn là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu người Việt trên hành trình nâng cao sức khỏe, tầm soát bệnh sớm và chủ động sống khỏe mỗi ngày.

