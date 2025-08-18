5 sai lầm dễ mắc phải khi niềng răng

(VTC News) -

Niềng răng (chỉnh nha) là phương pháp điều trị giúp sắp xếp răng về đúng vị trí, cải thiện khớp cắn, đem lại hàm răng đều đẹp và hỗ trợ chức năng ăn nhai. Trong bối cảnh nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng, nhiều bậc phụ huynh và người trưởng thành quan tâm đến việc niềng răng song vẫn lo lắng mắc phải những sai lầm trong quá trình chỉnh nha.

Dưới đây là 5 sai lầm rất dễ mắc phải mà người niềng răng cần lưu ý.

Vệ sinh răng miệng không đúng cách

Theo bác sĩ Nguyễn Minh, hệ thống Nha khoa Tấm Dentist, việc đeo khí cụ niềng răng khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Nếu không làm sạch kỹ lưỡng, thức ăn dễ bị mắc kẹt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến sâu răng, viêm nướu, thậm chí là phì đại lợi. Những vấn đề này không chỉ làm gián đoạn quá trình niềng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng.

Để khắc phục, người niềng răng cần đánh răng ít nhất ba lần mỗi ngày, sau mỗi bữa ăn, bằng bàn chải chuyên dụng. Bác sĩ Minh nhấn mạnh việc đánh răng đúng cách quan trọng hơn tần suất. Hãy sử dụng bàn chải lông mềm, chải kỹ quanh mắc cài theo góc 45 độ.

Ngoài ra, cần kết hợp bàn chải kẽ, chỉ nha khoa hoặc tăm nước để làm sạch các vị trí khó tiếp cận. Súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc nước súc miệng không cồn cũng giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Ăn nhai sai cách

Chế độ ăn uống không hợp lý có thể làm bung mắc cài, biến dạng dây cung. Người niềng răng nên hạn chế các thực phẩm quá cứng, dẻo hoặc đồ uống quá nóng. Thay vào đó, hãy ưu tiên những món mềm, dễ nhai như cháo, súp, cơm rau, thịt cá được cắt nhỏ, sữa chua. Nhiều người có thói quen ngại nhai, chỉ ăn đồ lỏng và mềm, dẫn đến cơ nhai ít hoạt động và gây hóp má.

Vì vậy, người niềng răng cần ăn đa dạng, nhai kỹ và đều cả hai bên hàm để đảm bảo lực nhai được phân bổ hợp lý, tránh tình trạng mặt bị hóp.

Chọn bác sĩ thiếu chuyên môn

Việc lựa chọn bác sĩ không đủ kinh nghiệm là sai lầm nghiêm trọng. Một bác sĩ thiếu chuyên môn có thể đưa ra kế hoạch điều trị không phù hợp, làm sai lệch khớp cắn, răng di chuyển sai hướng, thậm chí gây tổn thương nướu và chân răng.

Điều này không chỉ khiến kết quả niềng không như mong đợi mà còn kéo dài thời gian và tốn kém chi phí khắc phục. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, bạn nên chọn nha khoa uy tín, tìm hiểu kỹ thông tin về bác sĩ và kiểm tra chứng chỉ hành nghề.

Bỏ qua chun liên hàm và hàm duy trì

Dây chun liên hàm giúp điều chỉnh khớp cắn và hỗ trợ răng di chuyển, trong khi hàm duy trì có vai trò cố định răng sau khi tháo mắc cài. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó chịu và không đeo chun liên hàm thường xuyên, dẫn đến kéo dài thời gian điều trị.

Tương tự, nếu không đeo hàm duy trì theo chỉ định, răng có thể dịch chuyển trở lại, làm mất đi thành quả niềng răng. Việc tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ trong việc đeo chun và hàm duy trì là yếu tố then chốt để có nụ cười hoàn hảo và bền vững.

Không tuân thủ lịch hẹn khám

Niềng răng là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhiều người vì bận rộn hoặc nản lòng khi chưa thấy kết quả ngay lập tức mà bỏ lỡ các buổi hẹn khám định kỳ. Mỗi lần tái khám là cơ hội để bác sĩ điều chỉnh lực kéo, đảm bảo răng di chuyển đúng hướng. Việc không tuân thủ lịch hẹn sẽ làm gián đoạn quá trình điều trị, kéo dài thời gian niềng và ảnh hưởng xấu đến kết quả cuối cùng.