Bộ sưu tập "Born To Be" của nhà thiết kế Vân Anh lấy cảm hứng từ "Sự biến đổi môi trường nước". Với tone màu chủ đạo là màu xanh nước biển, điểm thêm một chút nâu, “Born To Be” thành công miêu tả hình ảnh môi trường nước vốn trong xanh lại bị vấy bẩn bởi những chất thải từ con người. Tuy nhiên, một yếu tố được NTK đặc biệt chú trọng chính là cách lựa chọn chất liệu, kỹ thuật xử lý bề mặt vải nhằm tái hiện chân thực hình ảnh chủ đề.