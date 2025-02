Cho rằng 'người ít tuổi gây án không bị đi tù', 3 thiếu niên rủ nhau đi cướp

(VTC News) -

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm thiếu niên gây ra 2 vụ cướp trong đêm trên địa bàn. Nhóm này gồm: Trần Gia H., Nguyễn Khắc Th. (cùng SN 2009, trú tại quận Long Biên); Trần Văn T. (SN 2009, trú tại huyện Gia Lâm).

Ba thiếu niên khai nhận muốn có tiền ăn tiêu và chơi điện tử nên gây ra cả 2 vụ cướp tại xã Yên Viên.

Đại diện Công an huyện Gia Lâm cho hay, tại cơ quan điều tra, 3 thiếu niên khai được các “anh lớn” mách chuyện còn ít tuổi nên có đi cướp, nếu bị bắt sẽ không bị xử lý, không bị đi tù.

"Đây là sự thiếu hụt nghiêm trọng về kiến thức pháp luật, kỹ năng sống của nhóm thanh niên trên", đại diện Công an huyện Gia Lâm nhấn mạnh.

Nhóm thanh niên gây ra 3 vụ cướp trong đêm.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm liên tiếp nhận trình báo, phản ánh về 2 vụ cướp tài sản, xảy ra cùng tại địa bàn xã Yên Viên.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 10/2, em Đinh Ngọc K. (SN 2007, trú tại xã Yên Viên) khi đi đến đoạn đường ngõ 5 Lã Côi, xã Yên Viên, bất ngờ bị 3 thanh niên đi xe máy chặn xe, dùng dao uy hiếp, cướp chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro.

Hơn nửa tiếng sau, em Trần Đình T. (SN 2009, trú tại xã Yên Viên) đi xe một mình đến đoạn đường xóm 8 Lã Côi, xã Yên Viên, cũng bị 3 thanh niên đi xe máy chặn, dùng dao uy hiếp cướp điện thoại iPhone 11.

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện và Phòng Cảnh sát hình sự xác định 2 vụ cướp trên đều do một ổ nhóm gây nên. Lời khai của các bị hại cũng như tài liệu thu thập cho thấy nhóm gây án đều còn trẻ. Ngày 12/2, lực lượng công an bắt giữ được 3 nghi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm thu giữ một chiếc điện thoại iPhone 11, một xe máy nhãn hiệu Honda SCR và con dao là phương tiện nhóm thanh niên sử dụng gây án.