Chở quá 15 khách, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 112 triệu đồng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, chiều 23/1, Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) tổ chức kiểm tra hoạt động một số phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ hoạt động trên Quốc lộ 10.

Trong quá trình kiểm tra tại địa bàn xã Quang Trung (huyện An Lão), Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung phát hiện xe ô tô khách BKS 27B-002.42 có dấu hiệu chở quá số lượng người cho phép.

Trên xe có 42 người, vượt quá 15 người so với đăng kiểm của phương tiện

Tổ công tác ngay lập tức ra hiệu lệnh dừng phương tiện này lại. Qua kiểm đếm xác định trên xe có 42 người, vượt quá 15 người so với đăng kiểm của phương tiện. Lái xe là Ngô Văn K. (46 tuổi, trú ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Xe này xuất phát từ bến xe Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) đi Bến xe thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Trạm CSGT Quang Trung lập biên bản với lái xe và chủ phương tiện với tổng mức phạt hành chính 112,5 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, lái xe còn bị trừ 4 điểm, đồng thời chủ phương tiện bị tước phù hiệu 2 tháng.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán, Phòng CSGT Công an thành phố sẽ tăng cường các tổ công tác tuần tra kiểm soát “xuyên Tết”, xử lý vi phạm đối với lái xe ô tô vận tải cũng như các loại phương tiện giao thông khác trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Hải Phòng.