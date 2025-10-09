'Chợ Nga' vẫn chưa thể mở bán giữa tranh cãi khi dời về phường Sài Gòn

(VTC News) -

Băng rôn có tên "chợ Nga" tại địa chỉ cũ ở số 328 Võ Văn Kiệt trước đó thông báo, từ 1/10/2025, "chợ Nga" sẽ chuyển sang địa điểm mới tại 125 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Địa chỉ này nằm cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình và sát bên Bưu điện TP.HCM.

Cùng với "chợ Nga", địa chỉ này còn có khu mua sắm The Box Market. Khu mua sắm này đã thông báo mở bán "chạy thử" từ ngày 18/9.

Tuy nhiên, hiện The Box Market đã đóng cửa với thông báo “tạm đóng để hoàn thiện các hạng mục vận hành, và sẽ mở cửa trong thời gian sớm nhất”.

Trong khi đó, "chợ Nga" dù đã thông báo chuyển địa điểm từ ngày 1/10 nhưng đến nay vẫn chưa mở bán.

Chợ Nga với một cổng ra ngay Đường Sách Nguyễn Văn Bình vẫn đóng cửa giữa tranh cãi.

Thực tế, khi bảng hiệu chợ Nga và The Box Market được dựng lên tại tòa nhà 125 Hai Bà Trưng, với cổng số 1 hướng ra Đường sách Nguyễn Văn Bình, sát Bưu điện TP.HCM, cổng số 2 trên đường Hai Bà Trưng, đã có nhiều ý kiến tranh luận. Một số người lo ngại việc bố trí khu chợ và khu mua sắm tại vị trí này có thể ảnh hưởng đến cảnh quan văn hóa, không gian công cộng đặc trưng của khu trung tâm thành phố.

Nhiều ý kiến cùng cho rằng việc đặt chợ Nga và khu mua sắm The Box Market ngay bên cạnh Đường Sách Nguyễn Văn Bình là chưa phù hợp. Bởi khu vực này hiện được xem là không gian văn hóa đặc trưng của TP.HCM, nơi hội tụ hoạt động đọc sách, giao lưu văn hóa và du lịch. Trong khi đó, Bưu điện TP.HCM – công trình kiến trúc hơn trăm năm tuổi, liền kề vị trí trên cũng đang được kiểm kê để xếp hạng di tích.

Trước những phản ứng của dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin và định hướng quản lý không gian khu vực.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, người dân mặc định tòa nhà 125 Hai Bà Trưng do Viễn thông TP.HCM quản lý là không gian văn hóa, nên làm điều gì khác biệt sẽ được sự quan tâm và phản ứng của công chúng.

Dù chưa được xếp hạng di tích nhưng theo ông Nhựt, việc công trình nằm trong vùng lõi tiếp giáp di sản, nên bất kỳ hoạt động nào cũng cần cân nhắc tác động đến cảnh quan văn hóa chung của khu vực.

Ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến từ người dân và các cơ quan chuyên môn, báo cáo UBND và Thành ủy TP.HCM để xem xét hướng xử lý phù hợp. Đồng thời, Sở cũng sẽ đưa ra khuyến nghị điều chỉnh về hình thức hoạt động và quảng bá thương hiệu, nhằm giúp không gian này trở lại đúng với tinh thần văn hóa, thông tin vốn có.

Đại diện Bưu điện TP.HCM cho biết, cơ quan này đang quản lý tòa nhà chính là Bưu điện trung tâm Sài Gòn ở số 2 Công xã Paris và một tòa nhà mặt đường Nguyễn Du.

Trong khi đó, các tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, Hai Bà Trưng và góc giao Hai Bà Trưng – Nguyễn Du được xây dựng sau, không thuộc phạm vi công trình đang được kiểm kê di tích, mà hiện do Viễn thông TP.HCM quản lý và khai thác.

Cạnh đường sách Nguyễn Văn Bình là lối vào chợ Nga và The Box Market.

Theo đại diện Viễn thông TP.HCM, việc cho các đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh tại tòa nhà 125 Hai Bà Trưng được thực hiện trên cơ sở pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên, để tránh gây hiểu nhầm về chức năng sử dụng công trình, đơn vị đã yêu cầu bên thuê tháo dỡ bảng hiệu.

Hiện, các ki-ốt chợ Nga tại tầng 2 đang được thi công. Các tiểu thương cho biết việc buôn bán chưa thể bắt đầu. Một tiểu thương cho biết giá thuê mặt bằng tại tầng trệt khoảng 3 triệu đồng/m², tầng trên thấp hơn, khoảng 2 triệu đồng/m².

Chợ Nga được thành lập trước năm 2010, từng hoạt động tại số 328 Võ Văn Kiệt. Khu chợ do một du học sinh Việt Nam từng học tập tại Nga sáng lập, chuyên kinh doanh quần áo và các sản phẩm giữ ấm, phục vụ cộng đồng người Nga sinh sống, du khách quốc tế cũng như các đầu mối thời trang thu đông trong nước.

Chợ nằm khuất bên trong một tòa nhà nên khách lạ qua lại nơi này thường không nhận ra. Trong chợ có hơn trăm gian hàng quần áo ấm, nón len, găng tay, túi xách... hầu hết đều là hàng sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang Nga, Hàn Quốc… Đặc biệt, có rất nhiều mặt hàng big size nên khách nước ngoài đến TP.HCM thích đến mua sắm.

Hàng lưu niệm có xuất xứ từ Nga cũng được bán rất nhiều tại chợ này.

Ngày 6/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM họp với đại diện của Viễn thông TP.HCM - đơn vị quản lý tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng, Công ty Đường sách TP.HCM, chính quyền phường Sài Gòn và các bên liên quan, ghi nhận ý kiến. Về biển hiệu “chợ Nga”, VNPT TP.HCM cho rằng đây là tên thương hiệu do đơn vị thuê sử dụng, không phản ánh bản chất hoạt động như một khu chợ truyền thống. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận ý kiến từ dư luận, đơn vị đã yêu cầu đối tác tháo dỡ để không gây hiểu lầm. Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường Sách nêu quan ngại khi chứng kiến sự xuất hiện của biển hiệu “chợ Nga” và các gian hàng quần áo trong The Box Market. Việc xuất hiện chữ "chợ Nga" tạo cảm giác không yên tâm vì nó không phù hợp với cảnh quan văn hóa.