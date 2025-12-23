Chợ hơn 100 ki-ốt tan hoang sau hoả hoạn

Khoảng 4h30 ngày 23/12, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại chợ Xanh Định Công, phường Phương Liệt. Do chất cháy chủ yếu là vải vóc, bìa giấy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn khiến người dân hoảng sợ.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn cứu hộ. Các mũi chữa cháy được triển khai đồng thời, khai thác nguồn nước xung quanh để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu dân cư và các khu vực lân cận. Đến khoảng 8h cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các điểm cháy âm ỉ và phá dỡ những hạng mục có nguy cơ sập đổ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào chiều nay, bên trong chợ Xanh Định Công là khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn.
Nhiều ki-ốt bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn trơ khung sắt.
Mái tôn tại nhiều khu vực bị nung nóng, cong vênh, méo mó và đổ sập xuống nền chợ.
Hàng hóa của các tiểu thương như quần áo, đồ nhựa, hàng khô… bị lửa thiêu rụi, ám khói nặng, nhiều nơi chỉ còn lại tro tàn và sắt vụn.
Mùi khét nồng nặc bao trùm không gian chợ.
Một tiểu thương ngồi thất thần trong ki-ốt bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.
Phía bên ngoài chợ, nhiều tiểu thương và người dân sống quanh khu vực tập trung theo dõi hiện trường.
Họ đứng lặng nhìn vào bên trong khu chợ, lo lắng cho tài sản và sinh kế của mình.
Chị Hồng, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Xanh Định Công, cho biết khi nhận được tin báo cháy, chị vội vã chạy ra chợ nhưng không thể tiếp cận gian hàng. “Lửa và khói quá lớn, mọi người chỉ biết đứng ngoài nhìn. Hàng hóa tích góp bao năm coi như mất hết”, chị nói.
Cũng có mặt tại hiện trường, anh Minh, người dân sống gần chợ, cho hay rạng sáng anh nghe thấy tiếng nổ và mùi khói nồng nặc. “Nhìn từ xa đã thấy lửa bốc cao. Sáng nay, anh đi qua thấy cả khu chợ tan hoang, nhiều ki-ốt sập xuống, ai cũng xót xa”, anh chia sẻ.
Theo ghi nhận, những ki-ốt nằm sát mặt đường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ sức nóng của đám cháy.
Nhiều vật dụng bên trong bị cháy rụi hoặc hư hỏng nghiêm trọng do nhiệt độ cao và khói độc.
Chợ Xanh Định Công có diện tích khoảng 2.800 m², với hơn 100 ki-ốt kinh doanh, là chợ dân sinh phục vụ nhu cầu mua bán hàng ngày của người dân khu vực Định Công và lân cận. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm cuối năm gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều tiểu thương.
Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
