Người dân 'lên đồ' check-in vườn hoa Tết ở TP.HCM

Chị Quỳnh Trang (ngụ phường Bình Hoà, TP.HCM) cho biết, chị đã theo dõi thông tin mở cửa của vườn hoa từ lâu. Vì thế, ngay khi vườn hoa đón khách, chị cùng gia đình lập tức chuẩn bị áo dài đến chụp hình Tết. Cũng theo chị, những năm trước vườn hoa cũng được trồng nhưng chủ yếu là hoa hướng dương, năm nay rất nhiều loại hoa, tiểu cảnh đan đầy màu sắc xen nên có nhiều khung hình ưng ý hơn.