Chính thức ra mắt Hầm rượu Palado phong cách châu Âu tại khu du lịch biển Mũi Né

(VTC News) -

Giới thiệu Hầm rượu Palado và phong cách châu Âu độc đáo

Hầm rượu Palado vừa chính thức ra mắt tại khu du lịch biển Mũi Né, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp của Palado Hotel. Với thiết kế mang phong cách châu Âu tinh tế, Hầm rượu Palado không chỉ là nơi lưu trữ rượu vang mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa đặc trưng, mang đến cho du khách cảm giác sang trọng, ấm cúng và gần gũi.

Kiến trúc của hầm rượu lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu với thiết kế gỗ thông ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ và các chi tiết tinh tế như tay nắm cửa mạ vàng. Mỗi chi tiết trong không gian đều được chăm chút tỉ mỉ đảm bảo là nơi không chỉ để thưởng thức rượu mà còn là nơi để du khách có thể trò chuyện, thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bộ sưu tập rượu vang đa dạng và thượng hạng

Một trong những điểm nổi bật của Hầm rượu Palado là bộ sưu tập rượu vang đa dạng và giá trị, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng hơn 2.000 chai rượu vang được trưng bày ấn tượng, tất cả đều được bảo quản trong điều kiện tối ưu để giữ nguyên chất lượng và giá trị sưu tầm.

Hầm rượu Palado sở hữu nhiều dòng rượu vang đa dạng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách trong hành trình khám phá bộ sưu tập cũng như tìm hiểu về văn hóa rượu vang theo phong cách châu Âu.

Những lý do Hầm rượu Palado trở thành điểm nhấn độc đáo

Hầm rượu Palado nhanh chóng trở thành điểm nhấn tại khu du lịch biển Mũi Né nhờ sự kết hợp giữa kiến trúc sang trọng, dịch vụ chuyên nghiệp và không gian trưng bày vang độc đáo.

Dưới đây là những lý do bạn nên đến hầm rượu Palado để trải nghiệm:

Không gian chuẩn châu Âu giữa lòng Mũi Né: Với thiết kế mang phong cách châu Âu độc đáo đến với Hầm rượu Palado du khách sẽ có cảm giác như bước vào một hầm rượu cổ điển giữa lòng biển, vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Bộ sưu tập rượu vang đa dạng: Điểm nhấn tiếp theo tại Hầm rượu Palado là bộ sưu tập rượu vang đa dạng, chất lượng. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ sành rượu.

Trải nghiệm độc quyền tại khu vực Phan Thiết – Mũi Né: Nằm ẩn mình dưới lòng đất Hầm rượu Palado tự hào là hầm rượu phong cách châu Âu duy nhất tại đây. Đảm bảo mang lại cho du khách những trải nghiệm độc quyền, mới lạ.

Dịch vụ đẳng cấp & cảm xúc thăng hoa: Đến với Hầm rượu Palado chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ấn tượng. Bởi từ cách sắp xếp bàn ghế đến từng ánh đèn, mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, tạo cảm giác được trân trọng và nâng niu mỗi khi bạn bước vào không gian này.

Đặc biệt, với vị trí đắc địa ngay trong khuôn viên Palado Hotel, gần biển và kết hợp các tiện ích nghỉ dưỡng như spa, hồ bơi vô cực, nhà hàng Á - Âu, cà phê sân thượng, Hầm rượu Palado mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn cho du khách.

Với sự ra mắt của Hầm rượu Palado, Palado Hotel tiếp tục khẳng định vị thế là điểm nghỉ dưỡng 4 sao hàng đầu, mang đến trải nghiệm toàn diện kết hợp giữa nghỉ dưỡng sang trọng, ẩm thực tinh tế và không gian mang phong cách châu Âu. Hầm rượu Palado nhanh chóng trở thành điểm đến nổi bật không thể bỏ qua khi du lịch Mũi Né. Nếu có dịp đến Mũi Né, đừng quên ghé Palado Hotel để trải nghiệm ngay.

Thông tin liên hệ PALADO HOTEL MUI NE Địa chỉ: 98B Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng Telephone: 0252.3556.565 | Sales: 0913.962.244 | Admin: 0915.520.285 Email: Sales@paladohotel.vn Website: paladohotel.vn Fanpage: Palado Hotel Mui Ne