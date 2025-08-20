Chính quyền Tổng thống Mỹ ra mắt tài khoản TikTok

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra mắt tài khoản TikTok - động thái gây nhiều chú ý khi nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc này lẽ ra đã bị cấm hoạt động ở Mỹ theo luật an ninh quốc gia có hiệu lực từ tháng 1/2025.

Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bài đăng đầu tiên của Nhà Trắng ngày 19/8 là một đoạn video dài 27 giây, được chú thích bằng câu chào rộn ràng: “Nước Mỹ đã trở lại! Chào TikTok!”. Chỉ sau một giờ “chào cộng đồng”, tài khoản đã thu hút khoảng 4.500 người theo dõi.

Trong khi đó, tài khoản TikTok cá nhân của Tổng thống Trump hiện có hơn 110,1 triệu người theo dõi, dù lần đăng tải gần nhất đã từ ngày 5/11/2024 – ngày bầu cử tổng thống.

TikTok, thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ ByteDance, từ lâu đã bị Washington đặt vào tầm ngắm vì lo ngại nguy cơ an ninh quốc gia. Một đạo luật liên bang yêu cầu ứng dụng này phải được bán cho một chủ sở hữu ngoài Trung Quốc hoặc sẽ bị cấm tại Mỹ - vốn đáng ra có hiệu lực ngay trước ngày ông Trump nhậm chức 20/1/2025.

Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã tạm dừng lệnh cấm. Tháng 6 vừa qua, ông gia hạn thêm 90 ngày để TikTok tìm được đối tác mua lại, trước hạn chót giữa tháng 9 tới.

Điều đáng chú ý là chính Tổng thống Trump, người từng kêu gọi mạnh mẽ việc cấm hoặc buộc TikTok thoái vốn, nay lại đảo ngược lập trường.

Theo giới quan sát, ông tin rằng nền tảng này đã giúp ông tiếp cận giới trẻ và giành lợi thế trong cuộc bầu cử tháng 11/2024.

Tổng thống Trump hiện là một trong những chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn nhất trên TikTok. Ngoài 110,1 triệu người theo dõi trên nền tảng này, ông còn có 108,5 triệu người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, mạng xã hội ông ưu ái nhất vẫn là Truth Social, do chính ông sở hữu, với 10,6 triệu người theo dõi.

So sánh với Nhà Trắng, tài khoản chính thức của cơ quan này chỉ có 2,4 triệu người theo dõi trên X và 9,3 triệu trên Instagram.