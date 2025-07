Chính quyền ông Trump dọa cắt toàn bộ tiền tài trợ cho Đại học Harvard

(VTC News) -

Hôm 30/6, Nhóm chuyên trách liên bang Mỹ gửi lá thư đến hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber, cáo buộc ngôi trường này vi phạm luật dân quyền. Nội dung bức thư cũng yêu cầu nhiều trường cao đẳng phải bảo vệ sinh viên khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc hoặc quốc tịch.

Nhiều nhà điều tra thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phát hiện Đại học Harvard đôi khi "cố tình tham gia vào hành vi quấy rối bài Do Thái đối với sinh viên, giảng viên và nhân viên Do Thái". Đồng thời, nội dung bức thư nhấn mạnh nhà lãnh đạo trường để cho chủ nghĩa bài Do Thái phát triển trong trường.

Khuôn viên Trường Kinh doanh thuộc Đại học Harvard. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn The Associated Press trích dẫn nội dung bức thư: "Nếu không thực hiện ngay những thay đổi phù hợp, mọi nguồn tài chính liên bang sẽ bị mất và tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Harvard với chính quyền liên bang".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng tuyên bố Đại học Harvard "vi phạm luật dân quyền" và cảnh báo ngôi trường sẽ "không nhận được đồng nào từ ngân sách" nếu vi phạm luật liên bang.

Đại học Harvard mất hơn 2,6 tỷ USD tiền tài trợ kể từ khi bác bỏ danh sách yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, kêu gọi cải tổ toàn diện trong việc tuyển dụng, tuyển sinh và quản lý trong nhà trường.

Cùng thời điểm, Tổng thống Donald Trump cũng ký sắc lệnh hạn chế cấp thị thực sinh viên quốc tế cho Đại học Harvard. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa chính quyền Trump và Harvard, đặc biệt sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu tất cả các cơ quan lãnh sự trên toàn thế giới thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các đơn xin thị thực liên quan đến Harvard.

Trước đó, vào cuối tháng 5, chính quyền Trump chỉ đạo tăng cường kiểm tra lý lịch đối với tất cả đương đơn xin thị thực có liên quan đến Harvard, bao gồm sinh viên, giảng viên, diễn giả khách mời và du khách. Động thái này được cho là phản ứng trước những sự kiện liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái và bạo lực trong khuôn viên trường.