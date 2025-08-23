Chính quyền Mỹ mua 10% cổ phần Intel, nỗ lực thúc đẩy công nghệ lớn

(VTC News) -

“Thật là vinh dự lớn lao khi thông báo rằng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hiện đã sở hữu và kiểm soát 10% , một công ty Mỹ vĩ đại với tương lai còn rực rỡ hơn”, ông Trump viết trên Truth Social.

Thông báo này được đưa ra sau khi ông Trump tiết lộ tại phòng Bầu dục rằng CEO của Intel đã đồng ý với thỏa thuận, đồng thời ông hy vọng sẽ ký kết các thỏa thuận tương tự với nhiều công ty khác.

“Tôi nói rằng các ông nên trả cho chúng tôi 10% công ty của mình. Và họ đã đồng ý", ông Trump kể về cuộc trò chuyện với CEO Intel Lip-Bu Tan, khẳng định thỏa thuận này là chiến thắng cho cả hai bên: “Mỹ không phải trả gì cho số cổ phần này, và hiện chúng được định giá khoảng 11 tỷ USD. Đây là một thỏa thuận tuyệt vời cho nước Mỹ, và cũng tuyệt vời cho Intel".

Thỏa thuận là một phần trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất bán dẫn tại Mỹ và củng cố vị thế của nước này trong ngành công nghiệp chip toàn cầu — một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Chính quyền Trump trước đó cũng nhấn mạnh quan hệ với CEO Nvidia Jensen Huang như một chiến thắng chính trị, vừa dùng làm đòn bẩy trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, vừa gây áp lực buộc các công ty Mỹ như Intel đầu tư vào sản xuất nội địa. Ông Trump còn tuyên bố sẽ áp thuế 100% lên chip nhập khẩu, trừ những công ty đã cam kết xây dựng cơ sở sản xuất tại Mỹ.

Theo thông cáo báo chí, khoản đầu tư mang lại cho chính phủ Mỹ quyền sở hữu thụ động, không có đại diện trong hội đồng quản trị cũng như không có quyền quản trị hay tiếp cận thông tin.

Khoản vốn đến từ 5,7 tỷ USD tài trợ trong Đạo luật CHIPs và Khoa học cùng với 3,2 tỷ USD từ chương trình Secure Enclave của Bộ Quốc phòng. Mỹ mua 433,3 triệu cổ phiếu với giá 20,47 USD/cổ phiếu, tương đương 9,9% cổ phần.

CEO Lip-Bu Tan nhấn mạnh: “Là công ty bán dẫn duy nhất thực hiện R&D và sản xuất logic tiên tiến ngay tại Mỹ, Intel cam kết đảm bảo những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới sẽ được sản xuất tại Mỹ".

Chính quyền Trump cũng đang xem xét mua cổ phần các công ty trong những ngành công nghiệp chiến lược khác. Cổ phiếu Intel (INTC) đã tăng 7% sau thông tin trên.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Intel đang chật vật lấy lại vị thế trước các đối thủ như TSMC. Tan, nhậm chức CEO từ tháng 3, đang tái cấu trúc, bao gồm cắt giảm 15% nhân sự. Intel cũng nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ SoftBank và đang nỗ lực triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip mới tại Ohio.

Dù vậy, giới quan sát đặt câu hỏi liệu khoản đầu tư của chính quyền Trump có thể giải quyết những vấn đề cốt lõi của Intel, khi hãng vẫn tụt hậu về công nghệ chip so với các đối thủ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Nhà Trắng không có ý định gây áp lực buộc các công ty khác mua chip của Intel.

Đây không phải là thỏa thuận bất thường duy nhất của ông Trump với các công ty bán dẫn. Đầu tháng này, Nvidia và AMD đồng ý trả 15% doanh thu chip từ Trung Quốc cho chính phủ Mỹ để đổi lấy giấy phép xuất khẩu, sau khi Nhà Trắng cảnh báo rằng việc bán sản phẩm tại đây là rủi ro an ninh quốc gia.