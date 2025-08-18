Chinh phục thị trường Việt Nam: AEON hướng tới gấp ba quy mô trong 5 năm

(VTC News) -

Với mức tăng trưởng hai con số trong 10 năm qua, cùng nhận định rằng thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển, Tập đoàn AEON của Nhật Bản xác định rõ chiến lược mở rộng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, hướng tới tăng gấp ba quy mô hiện tại trong vòng 5 năm tới.

Động thái này không chỉ phản ánh tầm nhìn dài hạn của tập đoàn mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành bán lẻ Việt Nam.

“Quân cờ” chiến lược…

Trong hành trình hiện thực hóa chiến lược mở rộng, ông Tezuka Daisuke, với hơn 23 năm kinh nghiệm trong tài chính, bán lẻ và chuỗi cung ứng, vừa được Tập đoàn AEON bổ nhiệm làm Thành viên Ban Điều hành, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh tại thị trường hơn 100 triệu dân.

Là nhà lãnh đạo dày dạn và tiên phong trong đổi mới, ông đã góp phần xây dựng các trung tâm logistics tự động hóa và chế biến thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế của AEON. Trước đó, ông từng giữ các vị trí cao cấp tại United Super Markets Holdings, MaxValu Kanto và AEON Global SCM tại Tokyo.

Ông Tezuka ấn tượng với sự năng động và phát triển mạnh của thị trường Việt Nam. Theo ông, năm nay, quy mô bán lẻ dịch vụ của Việt Nam sẽ đạt 270–280 tỉ USD, dự báo sẽ tăng gần 200 tỉ USD vào năm 2030, thể hiện tiềm năng lớn và sức hút đối với nhà đầu tư quốc tế.

So với Nhật Bản – một thị trường bán lẻ đã bão hòa, Việt Nam vẫn còn tiềm năng lớn. Hiện tại, kênh bán lẻ hiện đại chiếm chưa đến 15%, tạo cơ hội cho các nhà bán lẻ như AEON mở rộng và tăng thị phần. Điều này thúc đẩy AEON không ngừng nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng, hướng tới trở thành đơn vị tiên phong chuyển đổi từ mô hình bán lẻ truyền thống sang hiện đại.

Chiến lược mở rộng hệ thống cửa hàng là chìa khóa thúc đẩy doanh thu và tiếp cận khách hàng hiệu quả. Ông Tezuka cho biết sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển nhiều cửa hàng để nâng cao hiện diện thị trường, tăng doanh số và duy trì vai trò tiên phong trong chuyển đổi từ bán lẻ truyền thống sang hiện đại. AEON hướng đến mang phong cách sống hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tại các địa phương.

Chiến lược tăng gấp 3 quy mô vào 2030

Lấy phát triển bền vững làm trung tâm, AEON tập trung vào ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm góp phần vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng và hỗ trợ chính phủ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn gấp ba lần hiện tại.

Để đạt được mục tiêu này, AEON triển khai chiến lược phát triển song hành theo cả chiều dọc và chiều ngang. Về chiều dọc, công ty tập trung cải cách chuỗi cung ứng nhằm duy trì chất lượng tiêu chuẩn của AEON với mức giá hợp lý, không chỉ cạnh tranh trong các chuỗi bán lẻ hiện đại mà còn trong các kênh truyền thống.

Đồng thời, doanh nghiệp còn phát triển các nhãn hàng riêng như TOPVALU và HÓME CÓORDY, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, kiểm soát chất lượng và giá cả.Về chiều ngang, AEON đẩy mạnh đa dạng hóa mô hình kinh doanh và mở rộng hệ thống phân phối toàn quốc.

Trước đây tập trung vào siêu thị trong các TTTM do công ty đầu tư, nay AEON linh hoạt hợp tác với đối tác để mở trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị trong các TTTM do đối tác phát triển, từ đó góp phần thu hút khách hàng.

Bên cạnh đó, AEON mở rộng các siêu thị nhỏ để đa dạng hóa mô hình, tăng tốc mở rộng hệ thống, đa dạng hóa thị trường và nâng cao trải nghiệm mua sắm trên toàn quốc, đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng. Chiến lược này giúp mở rộng thị phần và tạo cơ hội tăng trưởng bền vững phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Tại Việt Nam, sự gia tăng tầng lớp trung lưu và nhu cầu sống tốt đẹp hơn thúc đẩy AEON phát triển các giải pháp phù hợp, nâng cao phong cách sống người tiêu dùng. Không chỉ bán lẻ, AEON xây dựng “Hệ sinh thái AEON” toàn diện, nhằm tạo ra “không gian sống AEON” nâng cao chất lượng và phong cách sống hàng ngày của cộng đồng.

Chia sẻ về sứ mệnh của mình, ông Tezuka Daisuke nhấn mạnh: “Tôi đến Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển đáp ứng kỳ vọng của Tập đoàn, nhưng trên hết là để mang đến hạnh phúc, sự tiện lợi và chất lượng sống tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.”

Dựa trên những kinh nghiệm quý giá được AEON tích lũy tại Nhật Bản trong việc đáp ứng kỳ vọng khách hàng qua sản phẩm, dịch vụ và không gian mua sắm, ông Tezuka Daisuke tin tưởng sẽ linh hoạt áp dụng những kinh nghiệm này tại Việt Nam để phát triển bền vững, mang lại trải nghiệm mua sắm hài lòng, tiện lợi và phù hợp với thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.