Chiêu 'né' công an của ông chủ người Đài Loan tổ chức mại dâm trá hình

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá nhà hàng hoạt động mại dâm và buôn bán khí cười cho khách tại phường Tân Hưng.

Các đối tượng bị công an khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)

Trước đó, PC02 phát hiện nhà hàng KTV Richy 7 (số 7, đường số 5, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu tổ chức mại dâm trá hình và kinh doanh khí cười trái phép.

Theo kết quả điều tra, chủ nhà hàng là Chen Ci Fu (quốc tịch Đài Loan) tuyển nhiều tiếp viên nữ ngoại hình bắt mắt, sẵn sàng bán dâm cho khách khi có yêu cầu.

Để che giấu hoạt động, Chen Ci Fu và Vũ Thị Loan (tổng quản lý) thường xuyên bàn bạc, đưa ra nhiều thủ đoạn đối phó như: Không để tiếp viên đi cùng khách, sử dụng nhiều địa điểm trung gian, thay đổi liên tục thời gian giao dịch, không tiếp khách người Việt Nam. Giá bán dâm được ấn định từ 5 đến 8 triệu đồng/lượt.

Ngày 27/6, PC02 triệt phá tụ điểm này, khởi tố và bắt tạm giam Chen Ci Fu, Chen Hung Kai (quốc tịch Đài Loan, tổng quản lý), cùng Nguyễn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Thị Thúy Kiều (chuyên giới thiệu gái bán dâm) về tội môi giới mại dâm.

Khám xét cùng thời điểm, công an thu giữ nhiều bình khí N2O tại nhà hàng. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 756 bình khí cười, nhiều vòi bơm và vỏ cao su sử dụng cho khách.

Kết quả điều tra xác định Chen Ci Fu là người cầm đầu việc buôn bán khí cười, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, PC02 đã ra quyết định xử lý Chen Ci Fu và Vũ Thị Loan về hành vi buôn bán hàng cấm.