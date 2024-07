Chiều nay, giá xăng trong nước dự báo giảm lần thứ hai liên tiếp

(VTC News) -

Bà Phùng Thị Hồng, Giám đốc doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khu vực phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tăng, giảm trái chiều nhưng gần đây đang có xu hướng đi xuống liên tiếp. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành hôm nay.

“Giá xăng có thể giảm khoảng 100-150 đồng/lít, còn dầu diesel có thể giảm mạnh hơn, khoảng 300-350 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính trích quỹ bình ổn, mức giảm sẽ ít hơn”, bà Hồng nói.

Trong khi đó, theo mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá xăng bán lẻ hôm nay có thể giảm nhẹ từ 134 - 162 đồng, đưa giá xăng E5 RON92 về mức 22.117 đồng/lít và giá xăng RON95 về mức 23.156 đồng/lít.

Giá bán lẻ dầu diesel có thể giảm 0,7% về mức 20.680 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 1,1% về mức 20.795 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 0,7% về mức 17.647 đồng/kg.

VPI cũng cho rằng, tại kỳ điều hành này, Liên bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm vào chiều nay 18/7. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất 11/7, giá xăng E5 RON92 giảm 179 đồng/lít, không cao hơn 22.282 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 258 đồng/lít, không cao hơn 23.294 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 342 đồng/lít, xuống 20.834 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 178 đồng/lít, không cao hơn 21.038 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 250 đồng/kg, không cao hơn 17.784 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 18/7, giá dầu Brent giao dịch ở mức 85,08 USD/thùng, đảo chiều tăng 1,35 USD so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 82,85 USD/thùng, tăng 2,09 USD/ounce.

Giá dầu đi lên do dự trữ dầu thô của Mỹ - nước sản xuất và tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới giảm. Số liệu từ Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này giảm 4,4 triệu thùng trong tuần trước, nhiều gấp 2,5 lần so với mức giảm của tuần liền trước và cao hơn rất nhiều lần so với dự báo giảm 33.000 thùng của các nhà phân tích.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào quý III cũng nâng đỡ giá dầu. Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 15/7 cho biết ba chỉ số lạm phát của Mỹ trong quý II đã "củng cố thêm phần nào niềm tin" rằng tốc độ tăng giá đang quay trở lại mục tiêu 2% của Fed một cách bền vững.

Bình luận này cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất của Fed có thể không còn xa. Lãi suất thấp hơn đồng nghĩa với chi phí đi vay cũng giảm. Điều này có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế cũng như nhu cầu dầu mỏ.