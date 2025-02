Chiều nay, giá xăng dầu trong nước có thể quay đầu tăng

(VTC News) -

Trong trường hợp cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn hoặc giữ nguyên.

Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng dầu trong nước sẽ đảo chiều tăng sau phiên giảm trong kỳ điều hành lần trước.

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng, giá xăng có thể tăng nhẹ khoảng 1% nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Giá xăng dầu dự báo quay đầu tăng trong kỳ điều chỉnh chiều nay 6/2. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo đó, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 232 đồng (1,1%) lên mức 20.622 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể tăng 202 đồng (1%) lên mức 21.202 đồng/lít.

Giá dầu bán lẻ kỳ này có thể tăng giảm trái chiều, trong đó dầu hỏa tăng 0,8% lên mức 19.504 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 0,7% về mức 17.379 đồng/kg, dầu diesel có thể giảm 0,1% về mức 19.225 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành ngày 1/2, giá xăng E5 RON92 đã giảm 201 đồng/lít, xuống 20.391 đồng/lít, xăng RON95 giảm 140 đồng/lít, giá bán lẻ là 21.002 đồng/lít.

Giá dầu các loại cũng giảm giá mạnh: dầu diesel giảm 948 đồng/lít, xuống 19.246 đồng/lít; dầu hỏa giảm 671 đồng/lít, xuống 19.439 đồng/lít; dầu mazut giảm 250 đồng/kg, xuống 17.502 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng.

Lúc 6h sáng nay, trên thị trường thế giới, giá dầu WTI giảm 1,67 USD, tương đương 2,3%, xuống mức 71,03 USD/thùng. Giá dầu Brent của Mỹ giảm 1,51 USD, tương đương 1,98%, xuống mức 74,69 USD/thùng.

Giá dầu suy giảm trong bối cảnh tồn kho dầu của Mỹ đã tăng mạnh 8,7 triệu thùng, khi các nhà máy lọc dầu phải đối mặt với nhu cầu xăng yếu và đang trong quá trình bảo dưỡng. Trong khi tồn kho xăng tăng 2,2 triệu thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 5,5 triệu thùng. "Các nhà máy lọc dầu hiện không có nhu cầu về dầu thô", John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York cho biết, đồng thời lý giải rằng các nhà máy này đang chạy đua vào giai đoạn bảo dưỡng, do nhu cầu về xăng đang giảm.

Ngoài ra, lo ngại về cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới - cũng gây áp lực lên giá dầu. Ngày 4/2, Trung Quốc đã công bố mức thuế 10% đối với dầu thô, 15% đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá nhập khẩu từ Mỹ, để trả đũa việc Mỹ đánh thuế 10% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Điều này đã đẩy giá dầu WTI có thời điểm trượt dốc tới 3% trong phiên giao dịch ngày 4/2, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/12/2024.