Chiếm đoạt tiền từ thiện, Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân bị tạm giam

(VTC News) -

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Điện Biên đã phê chuẩn các quyết định này.

Theo nhà chức trách, Nguyễn Mạnh Tuân từng tạo dựng hình ảnh là một người làm từ thiện uy tín trên mạng xã hội, sở hữu nhiều tài khoản Facebook, trong đó có một tài khoản tích xanh và một trang có hơn 149.000 người theo dõi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Tuân dùng chiêu trò thiện nguyện để trục lợi cá nhân, chiếm đoạt tiền từ các nhà hảo tâm.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2016, Tuân lập hệ thống kêu gọi từ thiện gồm ba tài khoản Facebook cùng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân. Tên này liên tục đăng tải những hình ảnh, câu chuyện cảm động về các hoàn cảnh khó khăn để khơi gợi lòng trắc ẩn của cộng đồng.

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Khi nhận tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người cần giúp đỡ, phần còn lại bị chiếm giữ và sử dụng cho mục đích riêng. Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, Tuân đã chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng từ 7 trường hợp ở Điện Biên và Sơn La.

Vụ việc được phát hiện sau khi chị H.T.G, (trú tại phường Điện Biên Phủ), nộp đơn tố giác việc chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản cá nhân của Tuân nhưng không được minh bạch. Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an tỉnh Điện Biên xác minh, thu thập sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử và lời khai của các nạn nhân, làm rõ hành vi chiếm đoạt của Tuân.

Đến ngày 30/9, Nguyễn Mạnh Tuân đã tự nguyện ra trình diện và khai nhận hành vi phạm tội. Sáng 1/10, cơ quan điều tra đã khám xét nơi cư trú của Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở. Lệnh tạm giam được công bố ngay sau đó.

Công an tỉnh Điện Biên cảnh báo người dân cần tỉnh táo khi ủng hộ từ thiện, chỉ gửi gắm niềm tin vào các tổ chức, cá nhân minh bạch, có uy tín.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hành vi của Tuân để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.