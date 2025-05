Chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Yên Tử trong 4 ngày

(VTC News) -

Sáng 23/5, tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Cung Trúc Lâm Yên Tử - Khu Di tích danh thắng Yên Tử.

Buổi họp báo sáng 23/5 tại Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì, bao gồm các nghi lễ trọng thể: Cung rước Xá lợi từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) về cổng Khai Tâm – Yên Tử, sau đó rước vào Cung Trúc Lâm và an vị; lễ chiêm bái xá lợi; lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên; lễ tạ và cung rước xá lợi lên xe, kết thúc sự kiện.

Ban tổ chức và lực lượng tình nguyện viên đang trang trí lễ đài nơi tôn trí xá lợi Đức Phật.

Thông tin với PV VTC News, Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Ban Thường trực kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị, phục vụ đã và đang được gấp rút thực hiện đúng kế hoạch.

Các nội dung tổ chức phục vụ sự kiện như: công tác trang trí khánh tiết tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, hậu cần, an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, trực y tế... đang được khẩn trương thực hiện.

Lễ đường Cung Trúc Lâm Yên Tử - Nơi tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến chiêm bái. “Dự kiến sự kiện này sẽ thu hút 500.000 - 1 triệu lượt người về tham quan, chiêm bái”, Thượng tọa Thích Đạo Hiện nhận định.

Trong quá trình chiêm bái xá lợi Đức Phật, Ban tổ chức không thu các loại lệ phí và sẽ phát thức ăn nhẹ, nước uống miễn phí phục vụ du khách; đồng thời lưu ý mọi người mặc trang phục trang nghiêm, ứng xử văn hoá, không mang hương hoa lễ vật tiến cúng tại nơi chiêm bái.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Ban Thường trực kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin với PV VTC News về sự kiện.

Xá lợi Đức Phật là một phần di cốt thiêng liêng còn lại của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni sau khi hoả táng. Nhân dịp Đại lễ Vesak - Liên hợp quốc lần thứ XX được tổ chức tại Việt Nam; được sự chấp thuận của Chính phủ Ấn Độ và Chính phủ Việt Nam cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quốc bảo của Ấn Độ về Việt Nam tôn trí để Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân chiêm bái.

Hiện xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Tại đây, chùa sẽ mở cửa xuyên đêm để phục vụ đồng bào chiêm bái. Trước đó, xá lợi được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam) và chùa Bái Đính (Ninh Bình).