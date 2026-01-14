Chicilon Media thích ứng xu hướng truyền thông chú trọng trải nghiệm người xem

(VTC News) -

Trong những năm gần đây, thị trường truyền thông ghi nhận nhiều thay đổi trong cách người tiêu dùng tiếp cận thông tin, đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp trong việc thu hút và giữ sự chú ý của người xem. Trước bối cảnh đó, các đơn vị truyền thông và nhãn hàng đang từng bước điều chỉnh cách tiếp cận, hướng tới những giải pháp phù hợp hơn với trải nghiệm của người xem, đồng thời vẫn đảm bảo được hiệu quả truyền thông.

Sự thay đổi trong hành vi tiếp cận thông tin của người dùng đặt ra yêu cầu mới cho hoạt động truyền thông các thương hiệu.

Ở góc độ quản lý, các quy định liên quan đến quảng cáo trên môi trường mạng đang từng bước được hoàn thiện theo hướng tăng cường minh bạch trong hiển thị nội dung quảng cáo, đồng thời tạo điều kiện để người dùng chủ động hơn trong việc tiếp nhận thông tin. Định hướng này phản ánh xu thế chung của thị trường: Chuyển từ việc ưu tiên số lượng hiển thị sang chú trọng chất lượng tiếp cận và mức độ chấp nhận của người xem.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp truyền thông đã chủ động điều chỉnh chiến lược hoạt động để phù hợp với xu hướng mới. Chicilon Media - đơn vị truyền thông thang máy kỹ thuật số - là một trong những doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận lấy trải nghiệm người xem làm trung tâm. Điều này được thể hiện qua việc tối ưu thời lượng hiển thị, lựa chọn nội dung ngắn gọn, dễ tiếp nhận, đồng thời triển khai quảng cáo trong những không gian gắn liền với nhịp sinh hoạt hằng ngày của người xem.

Theo đại diện Chicilon Media, doanh nghiệp này không đặt mục tiêu tối đa hóa thời lượng xem, mà tập trung vào việc đảm bảo nội dung quảng cáo được hiển thị rõ ràng, phù hợp với bối cảnh. Trong không gian thang máy, nơi người dùng không bị phân tán bởi nhiều thiết bị hay luồng thông tin cùng lúc, thông điệp quảng cáo được tiếp nhận một cách tự nhiên, không gây gián đoạn hay cảm giác khó chịu. Cách tiếp cận này giúp thông tin quảng cáo dễ ghi nhớ hơn nhờ tần suất lặp lại ổn định, đồng thời nâng cao mức độ chấp nhận của người xem.

Với thế mạnh về công nghệ và mạng lưới kênh truyền thông phủ sóng rộng khắp, Chicilon Media đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, được nhiều nhãn hàng lựa chọn trong các chiến dịch xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, khi khung pháp lý ngày càng hoàn thiện và hành vi người tiêu dùng thay đổi, các giải pháp truyền thông chú trọng trải nghiệm người xem đang dần trở thành xu hướng. Việc đầu tư bài bản vào nội dung, bối cảnh hiển thị và mức độ phù hợp với người tiếp nhận được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả truyền thông bền vững.