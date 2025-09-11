Chicilon Media nhận nhiều lời chúc khi hoàn tất thủ tục cấp phép 4G

(VTC News) -

Chicilon Media được cấp phép 4G. Đây là một dấu mốc mang tính bước ngoặt, không chỉ đánh dấu giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp, mà còn mang lại cho khách hàng quảng cáo sự đảm bảo an toàn – hiệu quả hơn trong truyền thông, đồng thời góp phần tạo động lực mới cho tiến trình xây dựng đô thị số tại Việt Nam.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam gửi lời chúc mừng và đánh giá cao từ góc độ phát triển ngành. Hiệp hội nhấn mạnh rằng trong thời đại thông tin phân mảnh, sự chú ý ngày càng khan hiếm, chỉ có những phương tiện truyền thông “được nhìn thấy, được ghi nhớ và tạo chuyển đổi” mới thực sự là hiệu quả.

Chủ tịch Hiệp hội Ông Nguyễn Trường Sơn phát biểu: “Chicilon Media hiện đang chiếm đến 90% thị phần màn hình thang máy hiệu quả tại Việt Nam, với khả năng tiếp cận thực tế và hiệu quả lan tỏa ổn định, xứng đáng là hình mẫu của ngành quảng cáo. Chúng tôi kỳ vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà quảng cáo sẽ chọn lựa những phương tiện hiệu quả, cùng nhau thúc đẩy ngành phát triển bền vững và lành mạnh.”

Hội Truyền thông số Việt Nam

Trong thư chúc mừng, Hội Truyền thông số Việt Nam khẳng định: Chicilon Media là doanh nghiệp tiên phong hoàn tất thủ tục 4G, cho thấy vị thế dẫn đầu trong tiến trình chuyển đổi số của ngành. Tổng thư ký của Hiệp hội, ông Vũ Kiêm Văn, nhấn mạnh: “Công nghệ 4G không chỉ nâng cao hiệu quả và tính bảo mật của việc truyền tải nội dung quảng cáo, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các ứng dụng như thống kê lưu lượng, marketing tương tác.

Thực tiễn từ Chicilon Media đã mang đến một mẫu hình quý giá cho ngành quảng cáo Việt Nam trong tiến trình số hóa. Hiệp hội sẽ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến đổi mới như vậy, góp phần đưa toàn ngành tiến lên tầm cao mới.”

MMA APAC

Với tư cách tổ chức ngành nghề quốc tế, MMA đã đánh giá đóng góp của Chicilon Media trong bối cảnh toàn cầu. Trong thư chúc mừng, Tổng giám đốc MMA APAC, ông Rohit Dadwal, khẳng định: “Chicilon Media hoàn tất thủ tục 4G, đồng thời tiên phong trong quảng cáo tương tác NFC và đổi mới tiếp thị số, hoàn toàn phù hợp với xu hướng quốc tế.

Đây không chỉ là bước tiến quan trọng đưa ngành quảng cáo Việt Nam hội nhập sâu hơn với thế giới, mà còn tạo ra kết nối giàu tính tương tác và giá trị giữa thương hiệu và người tiêu dùng. MMA kỳ vọng Chicilon Media sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh của ngành quảng cáo Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp thiết thực cho hành trình toàn cầu hóa của ngành.”

Các tổ chức nghiên cứu quốc tế

Kantar Media nhấn mạnh: “Việc Chicilon Media hoàn tất thủ tục 4G giúp việc giám sát và theo dõi quảng cáo trở nên minh bạch và kịp thời hơn, đồng thời dữ liệu được truyền tải chính xác và đáng tin cậy hơn. Điều này nâng cao tính khoa học và độ tin cậy trong việc đánh giá hiệu quả truyền thông, góp phần đưa ngành quảng cáo Việt Nam lên một tầm cao mới về minh bạch và dữ liệu hóa.”

Tổng Giám đốc NIQ trong thư chúc mừng nêu rõ: “Chicilon Media tiên phong hoàn tất thủ tục 4G, đặt ra một chuẩn mực minh bạch và có thể kiểm chứng cho toàn ngành quảng cáo. Nhờ dòng dữ liệu chính xác và theo thời gian thực, các thương hiệu sẽ có công cụ để nhanh chóng đánh giá hiệu quả, phân bổ ngân sách khoa học hơn.

Đây vừa là sự bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, vừa là bước tiến giúp ngành quảng cáo Việt Nam hội nhập với chuẩn mực quốc tế.”

Tiếng nói từ khách hàng: OPPO, Volvo Cars và Nippon Paint

Trong thư chúc mừng, CEO Volvo Cars Việt Nam, ông Nguyễn Anh Linh, khẳng định việc Chicilon Media đi đầu trong việc hoàn tất đăng ký viễn thông 4G không chỉ thể hiện rõ năng lực nổi bật của doanh nghiệp trong ba lĩnh vực: Tuân thủ pháp lý, chuyển đổi số và tối ưu giá trị khách hàng, mà còn tạo nên một mô hình mẫu mực có thể nhân rộng cho toàn ngành quảng cáo – truyền thông Việt Nam.

Ông Linh nhấn mạnh, Chicilon Media với tinh thần tự giác và kỷ luật cao đã tiên phong dẫn dắt ngành hướng tới sự minh bạch, chuẩn mực; thông qua kết nối 4G và nền tảng thông minh, quảng cáo đã vượt lên khỏi phạm vi “hiển thị đơn thuần” để trở thành công cụ có thể đo lường, tương tác và tạo chuyển đổi thực tế.

Đồng thời, với việc lấy dữ liệu và hiệu quả làm trọng tâm, Chicilon Media đã giúp các thương hiệu đạt được mục tiêu “kết hợp hiệu quả và thương hiệu”, nâng cao rõ rệt hiệu suất sử dụng ngân sách cũng như củng cố niềm tin của khách hàng.

CEO Volvo nhấn mạnh rằng, bước đột phá này không chỉ đánh dấu một khởi đầu mới trong chặng đường phát triển của Chicilon Media, mà còn góp phần thúc đẩy toàn bộ ngành quảng cáo – truyền thông Việt Nam bước vào kỷ nguyên “chuẩn hóa – số hóa – thông minh hóa”.

Volvo luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược với Chicilon Media và kỳ vọng trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực truyền thông thông minh, marketing dữ liệu, nhằm mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm quảng cáo chính xác, hiệu quả và đáng tin cậy.

Đại diện cho tiếng nói từ thị trường, khách hàng quảng cáo trực tiếp cũng dành sự ghi nhận đặc biệt. Tổng Giám đốc OPPO Việt Nam phát biểu: “Việc Chicilon Media hoàn tất thủ tục 4G đã khẳng định một cách thuyết phục giá trị của ‘truyền thông hiệu quả’, tạo nên nền tảng vững chắc cho các thương hiệu lớn như OPPO.

Thực tiễn hợp tác nhiều năm qua cho thấy, Chicilon Media không chỉ là một đối tác truyền thông đáng tin cậy, mà còn là động lực quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu. Trong tương lai, OPPO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chicilon Media để mở rộng thị trường và khai phá những đột phá mới, cùng nhau phát triển và thành công.”

Với vị thế thương hiệu quốc tế gắn bó lâu dài tại Việt Nam, Nippon Paint (Việt Nam) gửi lời chúc mừng: “Nhân dịp Chicilon Media chính thức hoàn tất thủ tục 4G, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất!

Trong nhiều năm qua, Chicilon Media đã kiên định với giá trị cốt lõi ‘truyền thông hiệu quả’, bằng dữ liệu minh bạch và năng lực triển khai xuất sắc, đồng hành cùng Nippon Paint trong việc nâng tầm thương hiệu cũng như thúc đẩy doanh số tại thị trường Việt Nam.

Chicilon Media không chỉ là một đối tác tin cậy, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng giá trị thương hiệu và thị phần sản phẩm. Với sự đầu tư sâu vào truyền thông thang máy, cùng các đột phá trong ứng dụng công nghệ 4G và quảng cáo tương tác NFC, Chicilon Media đã mang lại nền tảng vững chắc và hiệu quả cho hành trình truyền thông và mở rộng của Nippon Paint tại thị trường Việt Nam.

Trong thời gian tới, Nippon Paint sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chicilon Media, nắm bắt cơ hội to lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cùng nhau phát triển bền vững và gặt hái thành công.”

Từ cơ quan quản lý, hiệp hội ngành nghề, tổ chức quốc tế, tập đoàn quảng cáo toàn cầu cho đến khách hàng đối tác lâu năm, sự hội tụ của nhiều tiếng nói chúc mừng không chỉ là lời ghi nhận, mà còn là minh chứng thuyết phục về uy tín và vị thế của Chicilon Media.

Việc hoàn tất thủ tục 4G đã một lần nữa khẳng định Chicilon Media đang tiến bước vững chắc trên nền tảng chuyên nghiệp và đổi mới, để vươn lên những tầm cao phát triển mới, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho ngành quảng cáo tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa quảng cáo Việt Nam vững vàng tiến ra thế giới.