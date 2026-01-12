Chicilon Media được vinh danh Top 100 VNR FUTURE 2025

(VTC News) -

Ngày 08/01/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã tổ chức Lễ công bố VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và VNR FUTURE 100 - Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam năm 2025. Sự kiện quy tụ hơn 700 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế trên toàn quốc.

Tại buổi lễ, Chicilon Media được xướng tên trong TOP 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam 2025 (VNR FUTURE 100) - bảng xếp hạng lần đầu tiên được công bố, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu sở hữu tư duy đổi mới, kiến tạo tương lai Việt Nam bằng tri thức, công nghệ và trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Chicilon Media được vinh danh trong TOP 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam 2025 (VNR FUTURE 100).

Ghi nhận những doanh nghiệp sẵn sàng cho tương lai

Bước vào giai đoạn kinh tế nhiều chuyển động, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới khắt khe hơn, từ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, thích ứng nhanh với biến động thị trường, đến theo đuổi tăng trưởng bền vững và chuẩn mực quản trị hiện đại.

Trên hành trình vươn ra biển lớn, các doanh nghiệp “đầu tàu” không chỉ tạo ra quy mô và doanh thu, mà còn dẫn dắt chuỗi cung ứng, mở rộng đầu tư, thúc đẩy đổi mới, qua đó góp phần định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.

Trải qua 19 năm công bố thường niên, bảng xếp hạng doanh nghiệp do Vietnam Report cung cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở tham chiếu đáng tin cậy, góp phần phản ánh bức tranh doanh nghiệp theo quy mô và năng lực vận hành, đồng thời lan tỏa tinh thần bền bỉ, bản lĩnh thích ứng và khát vọng vươn tầm của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phục hồi và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phản ánh sức mạnh nội lực, khả năng tổ chức vận hành và tinh thần tiên phong trong giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, VNR FUTURE 100 được công bố lần đầu tiên, kế thừa nền tảng dữ liệu và phương pháp đánh giá của VNR500, đồng thời mở rộng góc nhìn theo hướng năng lực sẵn sàng cho tương lai và tác động xã hội. Bảng xếp hạng này tập trung tôn vinh thế hệ doanh nghiệp có chiến lược phát triển dài hạn, đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

VNR FUTURE 100 tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược phát triển dài hạn, đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Chicilon Media kiến tạo vào sự phát triển bền vững của ngành truyền thông

Theo Vietnam Report, các doanh nghiệp trong danh sách VNR FUTURE 100 đều trải qua quá trình đánh giá, thẩm định công khai, minh bạch trong nhiều tháng, với sự tham gia của các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế. Các tiêu chí tập trung vào năng lực tài chính, hiệu quả vận hành, chiến lược phát triển bền vững, đổi mới công nghệ, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Trong nhiều năm qua, Chicilon Digital Media không ngừng đầu tư vào nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng giải pháp truyền thông, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành. Việc được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam 2025 khẳng định rõ chiến lược phát triển của Chicilon Media trong chủ động thích ứng với xu hướng thị trường và yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững của ngành truyền thông.

Trong nhiều năm qua, Chicilon Media không ngừng đầu tư vào nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng giải pháp truyền thông và tối ưu hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp từng bước xây dựng chiến lược phát triển gắn liền với đổi mới sáng tạo, hướng đến tạo dựng giá trị lâu dài cho khách hàng và đối tác.

Đại diện Chicilon cho biết việc được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt Nam 2025 được xem là sự ghi nhận cho định hướng phát triển nhất quán của Chicilon Media trong việc chủ động thích ứng với xu hướng thị trường, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững trong lĩnh vực truyền thông.

Điều đó được minh chứng qua thực tế kinh doanh năm 2025 của Chicilon, trong bối cảnh nhiều ngành chịu áp lực suy giảm, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, riêng giai đoạn tháng 10-11, doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Vietnam Report, năm 2025 ghi nhận sự cải thiện rõ nét trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Việt, thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng và nguồn nhân lực. Bước sang năm 2026, triển vọng tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục mở rộng nhờ dư địa thị trường nội địa, sự phục hồi nhu cầu tại nhiều khu vực, cùng làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dịch chuyển đầu tư.