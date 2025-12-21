Lê Trung Khoa sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh lãnh đạo

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Lê Trung Khoa.

Cùng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ các đồng phạm của Khoa là Đỗ Văn Ngà (SN 1977, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (SN 1978, quê Hưng Yên).

Lê Trung Khoa (trái) và Phạm Quang Thiện.

Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Khoa sinh năm 1971 tại tỉnh Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức tại ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Từ năm 1971 đến năm 1988, Khoa ở với gia đình, học hết cấp III tại trường Phổ thông Trung học Nguyễn Huệ (nay là trường Phổ thông Trung học Quang Trung, Đống Đa) thành phố Hà Nội.

Từ năm 1988, Khoa là sinh viên của trường Đại học Mỹ Thuật công nghiệp. Đến năm 1994, Lê Trung Khoa bị cho thôi học; tháng 1/2016 xuất cảnh sang Cộng hòa liên bang Đức.

Cơ quan điều tra xác định: Tại Đức, Lê Trung Khoa đã sử dụng trang Thoibao.de (do Khoa thành lập và làm tổng biên tập, có trụ sở tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức) để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trả lời phỏng vấn BBC, VOA, RFA... tổ chức thảo luận bàn tròn, hội luận trực tuyến để xuyên tạc tình hình “tự do báo chí, tự do ngôn luận” ở Việt Nam.

Thời gian gần đây, Lê Trung Khoa sử dụng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; đặc biệt là rất nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình nội bộ của ta, gây hoang mang dự luận trong quần chúng nhân dân.

Đồng thời, Lê Trung Khoa móc nối, câu kết với nhiều kẻ phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài... công khai hoạt động chống Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Trung Khoa trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy Khoa gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Lượt xem càng cao thì số tiền trục lợi càng lớn.

Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Lê Trung Khoa đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ dưới danh nghĩa “đấu tranh” nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân.

Thủ đoạn cụ thể của người này là sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận; giả danh "người đấu tranh" hoặc "nạn nhân" để tạo uy tín; kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử nhưng không minh bạch.

Cơ quan điều tra xác định mục tiêu cuối cùng của Khoa là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính.

Đồng phạm của Lê Trung Khoa là Đỗ Văn Ngà (ảnh) trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đã viết đơn tố cáo hành vi viết bài có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước của Lê Trung Khoa.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Ngà, đồng phạm với Lê Trung Khoa trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đỗ Văn Ngà còn viết đơn tố cáo hành vi viết bài có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Lê Trung Khoa, mong muốn người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với những bài viết có nội dung sai sự thật trên trang “Thoibao.de”.

Liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân: - Không chuyển tiền, quyên góp hay ủng hộ cho các tài khoản, ví điện tử không rõ danh tính, không minh bạch, có hoạt động phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên không gian mạng. Luôn kiểm chứng thông tin, chỉ đóng góp cho các tổ chức, quỹ chính thống có pháp nhân rõ ràng. - Không chia sẻ, bình luận, lan truyền nội dung xuyên tạc, sai sự thật để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm. - Nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra. Đó là hành vi tiếp tay, tài trợ cho các hoạt động vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. - Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân rất cao, khi chuyển tiền, đối tượng có thể sử dụng để lừa đảo, mạo danh hoặc bán dữ liệu cá nhân. - Chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động kêu gọi ủng hộ bất hợp pháp hoặc dấu hiệu lừa đảo.