Chìa Khóa Du Lịch chia sẻ kinh nghiệm xin visa du lịch Mỹ

(VTC News) -

Tỷ lệ rớt visa không hề nhỏ, thường xuất phát từ việc khai sai thông tin hoặc mục đích chuyến đi chưa đủ thuyết phục. Với hơn 14 năm kinh nghiệm tổ chức tour Mỹ và hướng dẫn cho hàng ngàn khách hàng đậu visa visa, kể cả những trường hợp từng bị từ chối trước đây, Công ty Chìa Khóa Du Lịch (Travel Key) đã có chia sẻ những "bí quyết" quan trọng giúp du khách nâng cao tỷ lệ đậu visa.

Trung thực là yếu tố hàng đầu khi xin visa Mỹ

Theo Chìa Khóa Du Lịch, sự trung thực cần được thể hiện ngay từ bước điền mẫu đơn xin visa Mỹ (DS-160), đây chính là cơ sở đầu tiên để viên chức Lãnh sự đánh giá hồ sơ. Người nộp đơn tuyệt đối không nên che giấu các thông tin quan trọng như việc từng bị từ chối visa, hay có người thân đang sinh sống, làm việc tại Mỹ.

Viên chức Lãnh sự có hệ thống dữ liệu toàn cầu để đối chiếu, vì vậy việc khai báo sai sự thật không chỉ khiến khả năng bị từ chối gần như chắc chắn, mà còn có thể ảnh hưởng đến những lần xin visa sau này.

Ngoài ra, sự trung thực còn giúp buổi phỏng vấn diễn ra tự nhiên và thoải mái hơn. Khi mọi thông tin đã nhất quán giữa đơn DS-160 và câu trả lời trong phỏng vấn, du khách sẽ tránh được sự lúng túng hoặc mâu thuẫn không đáng có. Chính vì vậy, trung thực không chỉ là “chìa khóa” để vượt qua vòng xét duyệt, mà còn là nền tảng để tạo được niềm tin từ phía Lãnh sự quán.

Khách hàng đậu visa Mỹ tại Chìa Khóa Du Lịch.

Mục đích chuyến đi phải phù hợp

Ngoài yếu tố trung thực, viên chức Lãnh sự còn đặc biệt quan tâm đến mục đích chuyến đi. Mục đích này cần phải hợp lý với điều kiện cá nhân và hoàn cảnh thực tế của người nộp đơn. Ví dụ, một người còn rất trẻ, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống và chưa từng đi nước ngoài nhưng lại chọn Mỹ, quốc gia có chi phí du lịch đắt đỏ, thì sẽ khó tạo được sự tin tưởng rằng bạn sang Mỹ chỉ để đi du lịch.

Ngược lại, nếu mục đích chuyến đi rõ ràng, phù hợp với nghề nghiệp, thu nhập và lịch sử du lịch trước đó, khả năng thuyết phục Lãnh sự sẽ cao hơn rất nhiều. Đó có thể là chuyến đi thuần túy tham quan, du lịch kết hợp thăm thân, hay tham dự các sự kiện văn hóa, giáo dục. Quan trọng nhất là phải thể hiện rằng bạn có kế hoạch cụ thể và chắc chắn sẽ quay về sau chuyến đi.

Đoàn Chìa Khóa Du Lịch tham quan tại New York.

Hồ sơ xin visa Mỹ cần chuẩn bị gì?

Thông thường, khi xin visa Mỹ, nhiều người sẽ chuẩn bị rất nhiều giấy tờ để chứng minh ràng buộc tại Việt Nam, chẳng hạn như hợp đồng lao động, giấy phép kinh doanh, bảng lương hoặc sao kê thu nhập, sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, xe cộ... Mục đích là để chứng minh mình có công việc ổn định, tài chính vững vàng và chắc chắn sẽ quay về sau chuyến đi.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong buổi phỏng vấn, viên chức Lãnh sự thường sẽ không xem đến những giấy tờ này, bởi hầu hết thông tin đã được khai trong mẫu đơn DS-160 và họ có hệ thống để kiểm tra tính chính xác. Chỉ trong trường hợp cần làm rõ, Lãnh sự mới yêu cầu xem thêm giấy tờ bổ sung.

Dù vậy, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vẫn rất quan trọng. Mang theo những giấy tờ mà bạn cảm thấy sẽ giúp mình tự tin hơn trong buổi phỏng vấn sẽ tạo tâm lý thoải mái và chủ động, để bạn có thể trả lời rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục hơn.

Trả lời phỏng vấn tự tin và thoải mái

Nhiều người thường lo lắng quá mức trước buổi phỏng vấn visa Mỹ, nhưng thực tế quá trình này thường diễn ra rất nhanh, chỉ vài phút. Viên chức Lãnh sự sẽ tập trung vào những câu hỏi đơn giản xoay quanh hoàn cảnh hiện tại và mục đích chuyến đi, chẳng hạn như: “Bạn đi Mỹ để làm gì?”, “Bạn đang làm nghề gì?”, “Bạn dự định ở Mỹ bao lâu?”.

Điều quan trọng là hãy trả lời trung thực, ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với những gì đã khai trong hồ sơ. Không cần phải thuộc lòng hay chuẩn bị kịch bản, thay vào đó hãy coi đây như một cuộc trò chuyện bình thường. Khi bạn thể hiện được sự rõ ràng, tự tin và chân thành, khả năng đậu visa sẽ cao hơn rất nhiều.

Du lịch Mỹ đang dễ hơn rất nhiều so với bạn nghĩ.

Một vài mẹo nhỏ khi chuẩn bị hồ sơ xin visa Mỹ:

- Kiểm tra kỹ tất cả thông tin trong mẫu đơn DS-160, đảm bảo chính xác trước khi nộp vào Lãnh sự quán.

- Tuyệt đối không sử dụng giấy tờ giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật

- Mang theo những giấy tờ quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến công việc, tài chính hoặc chuyến đi.

- Sắp xếp hồ sơ gọn gàng, dễ lấy ra khi cần để tránh lúng túng trong buổi phỏng vấn.

- Không cần chuẩn bị quá nhiều giấy tờ phức tạp; hãy tập trung vào sự rõ ràng, mạch lạc và tính trung thực.

Với sự chuẩn bị cẩn thận và thái độ trung thực, việc xin visa Mỹ sẽ trở nên nhẹ nhàng và cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều.