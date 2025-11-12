Chỉ với một cây tăm, bạn có thể tiết kiệm cả trăm nghìn đồng tiền gas mỗi tháng

(VTC News) -

Bên cạnh bếp điện thì bếp ga là lựa chọn của rất nhiều gia đình Việt. Với chi phí không quá tốn kém, thời gian nấu nướng nhanh, loại bếp này trở thành trợ thủ đắc lực của rất nhiều bà nội trợ.

Bếp gas lúc mới mua thường hoạt động rất ổn định. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, mỡ, thức ăn, nước dùng... sẽ bám vào cả lỗ nhỏ trên bếp khiến lửa yếu. Ngọn lửa thường chuyển vàng, gas không đều, thời gian nấu cũng chậm hơn, bếp cũng tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn khi nấu nướng.

Để khắc phục trường hợp này, bạn chỉ cần một cây tăm nhỏ để "chữa bệnh" cho bếp gas.

Bếp ga bẩn là nguyên nhân chính khiến lửa không đều, ảnh hưởng tới chất lượng món ăn. (Ảnh: Sohu)

Cách dùng tăm xử lý bếp ga lửa không đều

Trước tiên, hãy tắt bếp và đợi bếp nguội hoàn toàn trước khi vệ sinh kỹ lưỡng. Nhấc bếp lên và dùng tăm kiểm tra từng lỗ trên nắp bếp.

Lấy tăm chọc thủng và loại bỏ cặn bẩn, lỗ sẽ thông ngay lập tức.

Sau khi làm sạch dầu mỡ cứng đầu trong lỗ, bạn tiếp tục cho cho nắp đầu đốt vào chậu nước ấm, nhỏ vài giọt xà phòng rửa chén và chà cho đến khi sáng bóng. Rửa sạch bọt, sau đó dựng đứng chúng lên để ráo nước, hoặc lau kỹ bằng khăn khô.

Cuối cùng, bạn dùng máy sấy tóc ở chế độ mát để sấy khô lại, lúc này ngay cả ngay cả tro mịn cũng sẽ không còn sót lại ở các lỗ bếp gas. Đặt lại lên bếp và châm lửa; ngọn lửa xanh bùng lên, giúp tiết kiệm thời gian và ga khi xào nấu.

Nếu bạn làm việc này mỗi tháng một lần, hóa đơn tiền gas của bạn sẽ giảm đi một nửa đồng thời kéo dài tuổi thọ của bếp.

Những lưu ý khi sử dụng bếp gas an toàn

Để bảo đảm an toàn và hiệu quả khi sử dụng bếp gas, bạn cần lưu ý:

Việc thường xuyên kiểm tra, vệ sinh bếp gas sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn cho căn bếp.

Kiểm tra kỹ bếp ga trước khi mua

Trước tiên, hãy kiểm tra đầu đốt bếp gas. Có nhiều loại đầu đốt khác nhau tùy thuộc vào mức hiệu suất nhiệt của bếp. Đầu đốt bằng đồng là loại có hiệu suất cao nhất và bền nhất. Do đó, nếu muốn chọn loại bếp an toàn, bạn nên cân nhắc yếu tố này.

Ngoài ra, hãy luôn tìm kiếm các tính năng bổ sung như kiểm soát ngọn lửa, van an toàn và giá đỡ chảo khi mua bếp gas. Những tính năng này rất cần thiết cho sự an toàn và khả năng sử dụng.

Vệ sinh thường xuyên

Vệ sinh bếp gas kỹ lưỡng hàng tháng bằng tăm hoặc kim nhỏ để tránh bụi bẩn trở thành điểm bắt lửa. Lắp đặt tấm cách nhiệt phía sau bếp, vì tủ gỗ, giấy dán tường và tấm nhựa đều là vật liệu dễ cháy. Giữ cạnh bếp cách xa các vật dụng này ít nhất hai ngón tay; như vậy, ngay cả ngọn lửa mạnh cũng không làm cháy đồ nội thất.

Sau khi vệ sinh, hãy ngâm nắp đầu đốt trong nước ấm pha xà phòng rửa chén, để khô rồi lắp lại; việc này sẽ kéo dài đáng kể tuổi thọ của nắp.

Không rời bếp khi đang nấu nướng

Khi nấu ăn, đừng bỏ ra ngoài căn bếp hoặc nhớ đặt hẹn giờ để tránh các sự cố. Nếu súp hoặc nước tràn ra ngoài, hãy tắt lửa ngay lập tức. Việc này nhằm tránh các sự cố rò rỉ gas, gây nguy hiểm cho cả gia đình.

Nếu ngửi thấy mùi gas, hãy khóa van ga chính trước, sau đó mở cửa sổ; và gọi sửa chữa khẩn cấp.

Gọi thợ ngay lập tức nếu gặp sự cố

Nếu ngửi thấy mùi trứng thối hoặc nghe thấy tiếng chuông báo gas, hãy ngay lập tức khóa van gas chính và mở cửa sổ để thông gió. Không chạm vào công tắc đèn hoặc điện thoại di động. Hãy lấy điện thoại ra và ra hành lang gọi cho ban quản lý tòa nhà hoặc công ty gas, sau đó chờ kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến kiểm tra và sửa chữa.