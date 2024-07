Chỉ trong 1 tháng phát hiện 28 website giả mạo ngân hàng

(VTC News) -

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết trong tháng 6 đã phát hiện thêm 68 trang thông tin điện tử (website) giả mạo thương hiệu của các cơ quan, tổ chức để lừa đảo người dùng, trong đó có đến 28 website giả mạo ngân hàng, 2 website giả mạo trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 1 trang giả mạo website của Thanh tra Chính phủ.

Trong số 28 website giả mạo, có nhiều ngân hàng phổ biến tại Việt Nam như Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank); Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Mbbank)… Đáng nói, có đến 18 trang website giả mạo Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIBbank).

Danh sách những website giả mạo ngân hàng.

Chuyên gia công nghệ của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết bằng thủ đoạn tạo lập ra website giả mạo các cơ quan chức năng, tổ chức tài chính, ngân hàng, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đối tượng lừa đảo nhắm đến là tiền của người dân.

Đáng nói, việc sử dụng website giả mạo để lừa đảo người dùng không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan, tổ chức bị giả mạo website. Nhiều địa chỉ website trong danh sách này giả mạo ngân hàng Sài Gòn hay VIB Bank đã nhanh chóng xóa dấu vết, tạm ngừng hoạt động.

Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà quét, phát hiện sớm các website lừa đảo giả mạo tổ chức của mình, cảnh báo sớm đến người dùng nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức; nhanh chóng đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời để bảo vệ an toàn thông tin.

Theo thống kê quá trình rà soát không gian mạng, NCSC đã ghi nhận hơn 124.920 địa chỉ website giả mạo các cơ quan, tổ chức trong thời gian qua.

Đồng thời, hệ thống giám sát kỹ thuật của NCSC cũng ghi nhận hơn 90.030 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước.

Hệ thống giám sát, rà quét từ xa của Trung tâm cũng phát hiện hơn 1.600 lỗ hổng trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên internet. Đáng lưu ý, trong số này, có 12 lỗ hổng mới được công bố được các chuyên gia bảo mật đánh giá có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan, tổ chức.