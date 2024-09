Chi trả hơn 1,4 tỷ đồng bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng tử vong do bão Yagi

(VTC News) -

Ngày 18/9, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người - BIC Bình An - cho thân nhân khách hàng N.Đ.T (Phú Thọ) không may tử vong do đuối nước tại vùng ngập lụt - hậu quả sau cơn bão Yagi.

Buổi lễ có sự tham gia của ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện gia đình khách hàng, lãnh đạo BIDV Hùng Vương và BIC.

Khách hàng được chi trả bảo hiểm là ông N.Đ.T (sinh năm 1978).

Ông T. là khách hàng thân thiết đang vay vốn tại BIDV Hùng Vương. Trong thời gian vay vốn, ông T. được nhân viên ngân hàng giới thiệu, tư vấn và giải thích đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An như một công cụ bảo vệ gia đình và bản thân khách hàng trong những tình huống không may xảy đến như ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ không lường trước.

Thấu hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của BIC Bình An, ông T. đồng ý tham gia bảo hiểm của BIC.

Ngày 11/9, trong lúc cứu tài sản do hậu quả cơn bão Yagi gây ra, ông T. không may bị đuối nước dẫn đến tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình khách hàng, mặc dù giao thông trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bão Yagi, BIC Phú Thọ ngay lập tức tới thăm hỏi, động viên gia đình khách hàng.

BIC cũng tích cực phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm với số tiền 1.401.709.589 đồng cho gia đình ông T. bao gồm: Số tiền tham gia bảo hiểm, hỗ trợ tiền lãi vay trong thời gian chờ làm thủ tục bảo hiểm, và trợ cấp mai táng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương, BIDV Hùng Vương và BIC trao tiền bảo hiểm cho thân nhân khách hàng.

Nhằm chia sẻ và chung tay ủng hộ đồng bào địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, cùng ngày, BIC trao số tiền ủng hộ 30 triệu đồng cho đại diện UBND xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra.

BIC mong muốn thông qua hoạt động này sẽ tiếp thêm động lực giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục cuộc sống và sinh kế sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái và những giá trị nhân văn trong xã hội.

Đại diện BIC trao số tiền ủng hộ Nhân dân xã Đan Thượng (Hạ Hoà, Phú Thọ) khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.