Chi trả 8.547 tỷ đồng cho hơn 6.000 bị hại vụ Tân Hoàng Minh

(VTC News) -

Ngày 7/10, tại cuộc họp báo quý III/2024 của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) trả lời về việc thi hành án các đại án Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát.

Về vụ Tân Hoàng Minh, đến nay tổng số tiền đã chi trả đạt 8.547 tỷ đồng trên 8.644 tỷ đồng phải thi hành. Tổng số bị hại đã được chi trả là 6.630 người, có 6.407 hồ sơ đã được thi hành án.

Đối với vụ FLC, ngày 5/8/2024, TAND TP Hà Nội đã ban hành bản án sơ thẩm với Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, cơ quan thi hành án đang theo sát tiến trình tố tụng. Khi bản án có hiệu lực thi hành, đơn vị sẽ thi hành sớm nhất có thể và cố gắng đạt được kết quả tốt.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, thông tin tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết từ kinh nghiệm thi hành án vụ Tân Hoàng Minh và các vụ án về tham nhũng kinh tế khác, cơ quan thi hành án rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó tổ chức thi hành án ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, tới đây phải thi hành án đối với vụ Vạn Thịnh Phát trái phiếu, vụ án cực kỳ phức tạp với giá trị thi hành án lớn, số lượng bị hại - các nhà đầu tư trái phiếu rất lớn.

Tổng cục Thi hành án dân sự có chỉ đạo sát sao và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Chủ động trong việc tiếp nhận vật chứng, rà soát nội dung cáo trạng, bản án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh nếu có. Việc chủ động phối hợp trong khuôn khổ pháp luật.

Bên cạnh đó, Tổng cục chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong phạm vi, thẩm quyền rà soát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thụ lý, tổ chức thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực ở trong cả 2 giai đoạn của vụ Vạn Thịnh Phát như chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị để tổ chức thi hành án…. Hiện, Tổng cục đã làm và đang tiếp tục làm.

Cùng với đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn xây dựng dự thảo, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thi hành án kết thúc vụ việc thuộc trách nhiệm của cơ quan thi hành án từ việc ra quyết định thi hành án, thông báo kết quả thi hành án, thẩm định giá, bán đấu giá…

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả thi hành án dân sự về số vụ việc và số tiền thu hồi đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc, với hơn 22.000 tỷ đồng.

Về kết quả thi hành án hành chính, trong 12 tháng năm 2024, tổng số bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.973 bản án, tăng 599 bản án so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 73.7%). Số bản án tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính là 652 bản án.

Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 896/1.973 bản án, quyết định (tăng 314 bản án, quyết định so với cùng kỳ năm 2023); số bản án bị hủy, hoãn, tạm đình chỉ thi hành là 11 bản án; số bản án đang tiếp tục thi hành là 1.066 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2023 và năm 2024.

Về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, qua bước đầu thống kê từ kết quả thi hành án của các địa phương cho thấy, đã thi hành xong hơn 621.568 việc, tăng 45.901 việc (tăng 7,97%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỷ lệ 83,86% (tăng 0,62%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 0,61% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 83,25%.

Về tiền, thi hành xong hơn 117.349 tỷ đồng, tăng hơn 27.843 tỷ đồng (tăng 31,11%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỷ lệ 51,46% (tăng 5,01%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 5,01% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 46,45%.

Từ nay đến hết quý IV/2024, Bộ Tư pháp tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức, thi hành các vụ án, vụ việc lớn, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.