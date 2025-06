Chi tiêu hạnh phúc, hoàn tiền xứng đáng: Thế hệ biết đầu tư vào bản thân

(VTC News) -

Đã bao giờ bạn rơi vào khoảnh khắc: Một bên là màn hình điện thoại với giỏ hàng trực tuyến đầy ắp những món đồ "chữa lành tâm hồn" sau một tuần làm việc cạn kiệt năng lượng; Một bên là file excel quản lý chi tiêu cá nhân, nơi mỗi con số đều là một lời nhắc nhở về những mục tiêu lớn lao hơn ở tương lai.

Đây không phải là sự mâu thuẫn, đây là chân dung thực tế của một thế hệ trẻ đang phải điều hướng giữa hai dòng chảy: một bên là khát khao mãnh liệt được nâng cấp trải nghiệm sống, một bên là áp lực tài chính hữu hình trong bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Hơn 67% người trẻ thừa nhận cảm thấy "căng thẳng" về tiền bạc và một khảo sát khác cho thấy 74% cảm thấy thu nhập không đủ cho chi tiêu. Thế nhưng, cũng chính thế hệ này lại là những người tiên phong cho xu hướng "tiêu dùng vì hạnh phúc cá nhân". Thay vì giằng co giữa việc sống cho hôm nay" và "để dành cho ngày mai", họ âm thầm tìm kiếm một con đường thứ ba – con đường của sự chi tiêu có chiến lược. Và trên hành trình đó, họ cần một công cụ đủ tinh tế để thấu hiểu và đủ mạnh mẽ để đồng hành.

Thế hệ “tiêu có chiến lược”: Tái định nghĩa giá trị của việc mua sắm

Với người trẻ văn phòng hiện đại, hành động "xuống tiền" đã vượt ra khỏi ranh giới của sự bốc đồng, chuyển hóa thành nghệ thuật đầu tư được cân đo đong đếm kỹ lưỡng. Nhân Nguyễn, IT Officer sinh sống và làm việc tại TP. HCM, là người luôn tâm niệm khoản đầu tư giá trị nhất chính là bản thân mình. Với anh, mỗi món đồ sở hữu không chỉ để phục vụ cuộc sống, mà còn phải là một bước tiến trong sự nghiệp.

Chàng trai chia sẻ: “Sau khoảng thời gian chinh chiến, chiếc laptop của mình bắt đầu xuống sức. Để có thể gánh vác các dự án tầm cỡ hơn, việc nâng cấp “cần kiếm cơn” là khoản đầu tư cấp thiết. Bởi nếu cố chấp với lựa chọn hiện tại, đường dài có thể trở thành “chướng ngại vật” ngáng đường mình chạm đến những cơ hội mới, nâng cấp bản thân và tiến xa hơn trong sự nghiệp”.

Không chỉ Nhân Nguyễn mà vô số người trẻ khác cũng có suy nghĩ như vậy. Mỗi thứ họ chi tiêu, từ một chuyến đi để chữa lành "sức khỏe tâm lý", cho đến bộ trang phục chỉn chu, chai nước hoa đặc trưng để xây dựng "thương hiệu cá nhân", đều được soi chiếu dưới lăng kính của lợi ích dài hạn. Họ hiểu rằng đây chính là những khoản đầu tư vào kiến thức, trải nghiệm và sự tự tin không bao giờ lỗ, giúp họ vững bước trên con đường sự nghiệp và cuộc sống.

Vòng lặp tài chính & nút thắt vô hình: Khi những quy tắc trở nên trói buộc

“Dù biết việc nâng cấp là cần thiết, tuy nhiên thực tế lại tồn tại một khoảng lặng mang tên “đắn đo”. Việc chi một khoản tiền lớn ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính đã dày công vun đắp tại thời điểm đó. Chính sự do dự này đã từng là nút thắt vô hình trên hành trình đổi mới của mình” - Nhân Nguyễn thở dài chia sẻ.

Sự trăn trở của chàng IT không phải cá biệt. Đó là tiếng vọng của một thế hệ, dù đã nỗ lực áp dụng các quy tắc quản lý tài chính kinh điển như phương pháp 6 chiếc lọ hay bám sát ngân sách, họ vẫn không tránh khỏi cảm giác mắc kẹt. Họ phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn ngày càng leo thang, lạm phát bào mòn giá trị đồng tiền, khiến cho việc tích lũy cho những mục tiêu lớn như một ngôi nhà hay một chiếc xe hơi trở nên xa vời.

Tuy nhiên, sự tuân thủ kỷ luật tài chính một cách cứng nhắc, dù an toàn, đôi khi lại giết chết sự linh hoạt và những cơ hội bất ngờ. Nó tạo ra một vòng lặp an toàn nhưng thiếu đi sự đột phá. Chính trong vòng lặp đó, Nhân tìm thấy một lối ra. Anh nhận ra vấn đề không nằm ở việc phải chi tiêu, mà là làm thế nào để chi tiêu một cách thông minh hơn. Lời giải đáp đến với anh qua hình hài của chiếc thẻ tín dụng KBank CASHBACK PLUS một người “con cưng” giúp anh tháo gỡ nút thắt bấy lâu.

“Thú thật, mình từng có suy nghĩ “sợ” thẻ tín dụng, nhưng chính KBank CASHBACK PLUS lại là chiếc thẻ giúp mình vượt qua nỗi sợ đấy. Thay vì suy nghĩ lối mòn tiêu tiền sẵn có, chiếc thẻ “dạy” mình phải biết tạo ra giá trị thì chính những công cụ tài chính. Bài học đến, vô tình, cũng qua câu chuyện chiếc thẻ giúp mình nâng cấp “cần câu cơm” kể trên, nhưng hành trình thì không dừng lại ở đó.

Từ “con ghẻ” nằm xó, trở thành “con cưng” được mang ra khoe mọi lúc mọi nơi. Từ những quán cà phê, siêu thị cho tới trên các nền tảng mua sắm online đều được Nhân “khoe” triệt để. Vì mỗi lần như vậy, Nhân biết chiếc thẻ đều âm thầm hoàn 1 khoản tiền về tài khoản của mình, giúp mình kiến tạo giá trị”.

Thẻ tín dụng KBank CASHBACK PLUS - lời giải cho bài toán hóc búa: Công cụ tối ưu > Công cụ tiêu dùng

Câu chuyện của Nhân là minh chứng rõ nhất cho triết lý của KBank CASHBACK PLUS: Một công cụ tài chính không chỉ để tiêu dùng, mà để tối ưu và kiến tạo. Sự ra đời của chiếc thẻ này đến từ chính sự thấu hiểu những khát vọng và trăn trở của thế hệ trẻ. Chiếc thẻ trao cho bạn một đòn bẩy thông minh để biến mỗi giao dịch thành một vòng tuần hoàn giá trị không chỉ nằm ở món đồ bạn sở hữu.

Để chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí “con cưng” trong ví của bạn, KBank hào phóng dành tặng một bản hợp xướng của những giá trị. Ngay trong tháng đầu tiên sở hữu, chủ thẻ mới đã có thể nhận về một con số “biết nói” lên tới 1.8 triệu đồng, bao gồm khoản hoàn tiền 10% quen thuộc lên đến 1 triệu đồng mỗi tháng và quà chào mừng đặc biệt trị giá 800.000 đồng cho những chi tiêu đầu tiên.

Vòng tuần hoàn giá trị này còn tiếp tục lan tỏa, khi việc chia sẻ bí quyết chi tiêu thông minh này với bạn bè cũng có thể mang về cho bạn một khoản thưởng 300.000 đồng cho mỗi lượt mời thành công, với tổng giá trị lên đến 3 triệu đồng. Đặc biệt, KBank còn tiếp tục khuấy đảo cộng đồng với những ưu đãi thời thượng hoàn thêm đến 1 triệu đồng cho các chi tiêu mua sắm tích lũy từ 7 triệu đồng, áp dụng từ ngày 16/6 cho cả mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng.

"Ma trận ưu đãi" của KBank không phải là những khuyến mãi rời rạc, mà là một hệ sinh thái được dệt nên để cá nhân hóa theo từng phong cách sống. Sự thấu hiểu này còn được thể hiện qua chính sách mở thẻ linh hoạt, phá vỡ những rào cản truyền thống. Dù bạn là dân văn phòng với hợp đồng lao động hay một freelancer năng động với sổ tiết kiệm, bạn đều xứng đáng có một ‘trợ lý’ tài chính đắc lực để chinh phục mục tiêu của riêng mình.

KBank ủng hộ phong cách chi tiêu của bạn, bởi họ hiểu rằng đằng sau mỗi giao dịch không chỉ là con số, mà còn là một câu chuyện, một khát khao, một kế hoạch cho cuộc sống mà bạn mong muốn.

Đã đến lúc ngừng cảm thấy tội lỗi khi tự thưởng cho bản thân. Hãy để mỗi lần "quẹt thẻ" là một lời khẳng định cho sự lựa chọn thông thái của bạn.

Mở thẻ tín dụng KBank CASHBACK PLUS ngay hôm nay. Bởi vì tương lai không được xây dựng bằng sự tằn tiện, mà bằng những khoản đầu tư thông minh vào chính con người bạn. Tìm hiểu thêm thông tin về các ưu đãi đặc quyền tại đây.