Chi tiết nguyên nhân Diogo Jota tử nạn: Bị cấm đi máy bay, xe nổ lốp trên đường

(VTC News) -

Diogo Jota và em trai gặp nạn khi lái xe trên đường tại Zamora hướng đến Santander (Tây Ban Nha). Theo báo cáo hiện trường ban đầu, chiếc siêu xe chở cầu thủ của Liverpool bị nổ lốp khi đang tăng tốc để vượt xe khác. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp khiến nạn nhân thiệt mạng là đám cháy sau đó.

Ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong vụ tai nạn khiến Jota thiệt mạng.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết ở thời điểm gặp nạn, Diogo Jota trên đường đến Anh để trở lại câu lạc bộ tập luyện sau kỳ nghỉ. Anh em nhà Jota bắt đầu hành trình từ quê nhà Porto (Bồ Đào Nha) - nơi cầu thủ của Liverpool vừa làm đám cưới hôm 22/6.

Thông thường, máy bay là phương án di chuyển thuận tiện nhất cho các cầu thủ để họ có thể tiết kiệm thời gian và không mất nhiều sức. Tuy nhiên, số phận buộc Diogo Jota phải chọn cách khác và gặp nạn trên đường.

Do vừa trải qua ca phẫu thuật phổi gần đây, cầu thủ sinh năm 1996 được bác sĩ yêu cầu không đi máy bay. Anh phải di chuyển bằng đường bộ đến Santander, thành phố ven biển phía Bắc Tây Ban Nha, từ đó đi bằng đường biển đến Anh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết đoạn đường nơi xảy ra tai nạn trong thời gian gần đây bị phản ánh về chất lượng, có những vết nứt nhỏ và một vài mảng lõm ở làn đường bên phải. Tuy nhiên, mặt đường không có "ổ gà" và chướng ngại vật gây khuất tầm nhìn.

Cảnh sát loại bỏ khả năng xảy ra sự cố mất lái khi chuyển làn do chiếc xe có tính năng hỗ trợ an toàn. Việc lan can bên đường vỡ một mảng lớn dẫn đến phỏng đoán rằng chiếc xe có thể đã lao đi với tốc độ rất cao. Vết bánh xe trên mặt đường và thảm cỏ cho thấy khả năng cao xảy ra nổ lốp.

Chiếc xe bị lật, có một vài mảnh vỡ văng ra xa trước khi bốc cháy, do đó không bị thiêu rụi. Phần còn lại của chiếc xe bị cháy đen sau vụ hỏa hoạn - nguyên nhân trực tiếp khiến anh em nhà Jota qua đời ngay tại hiện trường. Cảnh sát ban đầu chỉ phỏng đoán nạn nhân thông qua việc kiểm tra đăng ký xe theo biển số.