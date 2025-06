Chi tiết kế hoạch tấn công căn cứ không quân Nga gây sốc của Ukraine

(VTC News) -

Sáng nay, Ukraine đã thực hiện hai vụ tấn công táo bạo vào các căn cứ không quân chiến lược Nga. Hiện đã xác định một số máy bay ném bom chiến lược và cảnh báo sớm (AWACS) của Nga đã bị phá hủy. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hai căn cứ không quân bị tấn công đều nằm tại vị trí cách biên giới Ukraine - Nga rất xa.

Trang tin quân sự Defense Blog đưa tin dẫn các nguồn cho biết mục tiêu của cuộc tấn công ngày 1/6 là các Căn cứ Không quân Olenya (Olenya AFB) và Căn cứ Không quân Belaya (Belaya AFB) nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Các nhân viên SBU được cho là đã vận chuyển 150 máy bay không người lái tấn công nhỏ và 300 quả đạn vào lãnh thổ Nga. (Ảnh: Denfense Blog)

Căn cứ Không quân Olenya nằm ở tỉnh Murmansk, phía đông Phần Lan, nằm trong Vòng cung Bắc Cực. Căn cứ này là một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Nga, nằm cạnh Murmansk, cảng nhà của Hạm đội Phương Bắc của Nga. Các máy bay chính tại đây gồm hai loại máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear và Tu-160 Blackjack. Điều đặc biệt hơn nữa là nó cách Ukraine tới 2.000 km.

Trong khi đó Căn cứ Không quân Belaya, nằm ở tỉnh Irkutsk, thuộc Siberia, ở phía bắc Mông Cổ. Đây cũng là một căn cứ chính của Lực lượng Không quân Chiến lược Nga, với loại máy bay chính là Tu-22M3 Backfire. Địa điểm này nằm cách khu vực do Ukraine kiểm soát tới hơn 4.500 km.

Chi tiết cuộc tấn công

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ rằng hoạt động này dựa vào các hệ thống không người lái do trong nước phát triển được tăng cường trí tuệ nhân tạo (AI), được đào tạo để tự động xác định sân bay và xác định điểm yếu trên máy bay mà không cần sự can thiệp của con người.

Máy bay không người lái tấn công chính xác vào các giá treo dưới cánh của Tu-95MS, nơi lắp tên lửa hành trình Kh-101, cũng như các thùng nhiên liệu bên cạnh.

Các bức ảnh do cơ quan này công bố cũng cho thấy các cabin gỗ dạng mô-đun - được sử dụng để che giấu máy bay không người lái - được chất lên xe tải đỗ gần các căn cứ không quân của Nga. Những cabin này có các ngăn trên mái mở từ xa, cho phép máy bay không người lái phóng thẳng đến các mục tiêu đã định trước.

Các nhân viên SBU được cho là đã vận chuyển 150 máy bay không người lái tấn công nhỏ và 300 quả đạn vào lãnh thổ Nga. Trong số đó, 116 máy bay không người lái đã được phóng. Việc kiểm soát được duy trì bằng mạng lưới viễn thông của Nga với khả năng hiệu chỉnh lộ trình AI.

Một bức ảnh cho thấy Trưởng phòng SBU Vasyl Maliuk đang nghiên cứu hình ảnh chi tiết của máy bay ném bom Tu-95 và Tu-22M3. (Ảnh: Defence-blog)

Một bức ảnh khác cho thấy Trưởng phòng SBU Vasyl Maliuk đang nghiên cứu hình ảnh chi tiết của máy bay ném bom Tu-95 và Tu-22M3. Các hình ảnh có chú thích chỉ ra các điểm yếu về cấu trúc trên máy bay được chọn làm vùng tác động chính. Theo SBU, các quyết định nhắm mục tiêu dựa trên thông tin tình báo này đã được tích hợp vào hệ thống AI, cho phép máy bay không người lái thực hiện chuỗi tấn công mà không cần sự kiểm soát của con người.

Toàn bộ hoạt động—từ thiết kế đến thực hiện—được thực hiện bằng các hệ thống và công cụ truyền tải của Ukraine. Không có thành phần phương Tây nào tham gia, tất cả các bộ phận đều được sản xuất tại địa phương hoặc có nguồn gốc từ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Chiến dịch này, tấn công các máy bay ném bom chiến lược của Nga đồn trú sâu bên trong lãnh thổ Nga, đánh dấu một trong những nhiệm vụ phức tạp và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất mà Ukraine thực hiện cho đến nay.

Như đã đưa tin trước đó, 41 máy bay đã bị bắn trúng, bao gồm cả các máy bay ném bom chiến lược thường được sử dụng để tấn công bằng tên lửa hành trình vào các thành phố của Ukraine.

Các quan chức tham gia giai đoạn lập kế hoạch đã xác nhận rằng nhiệm vụ này mất hơn 18 tháng để chuẩn bị.