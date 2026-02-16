Chi tiết 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2026 tại Hà Nội

(VTC News) -

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 34 trận địa thuộc 33 điểm phân bố đều tại các phường, xã, bao gồm: 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp 23 điểm pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật.

Danh sách 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật:

1. Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm.

2. Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm.

3. Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng.

4. Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm.

5. Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

6. Hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

7. Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây.

8. Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì.

9. Trung tâm Thể dục thể thao, xã Đông Anh.

10. Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh.

11. Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm.

Hà Nội bắn pháo hoa 15 phút đêm Giao thừa.

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:

1. Khu Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.

2. Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai.

3. Công viên Long Biên, phường Việt Hưng.

4. Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa.

5. Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

6. Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.

7. Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh.

8. Sân vận động xã Quảng Oai.

9. Sân vận động xã Đan Phượng.

10. Sân vận động xã Thạch Thất.

11. Sân vận động phường Chương Mỹ.

12. Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc.

13. Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai

14. Tiểu khu thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính).

15. Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức.

16. Sân vận động xã Vân Đình.

17. Sân vận động xã Sóc Sơn.

18. Sân vận động xã Phúc Thọ.

19. Công viên cây xanh, xã Thanh Oai.

20. Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng.

21. Khu Trạm bơm, xã Minh Châu.

22. Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi.

23. Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.

Thời lượng bắn pháo hoa 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 17/2 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao, 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp, cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa và mạch phun hoa, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn.

Tổng kinh phí khoảng gần 40 tỷ đồng, sử dụng từ ngân sách thành phố và các nguồn xã hội hóa.