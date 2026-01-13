Chỉ tập một bên vai suốt 300 ngày, chàng trai 19 tuổi nhận cảnh báo từ bác sĩ

(VTC News) -

Trong 300 ngày, nhà sáng tạo nội dung có biệt danh “The Crooked Man” (Người lệch vai) thực hiện thử thách kỳ lạ. Anh liên tục chỉ tập một bên cơ thang, trong khi bỏ qua các phần còn lại của cơ thể. Kết quả, vóc dáng của anh trở nên mất cân đối rõ rệt, với vai và lưng trên bên trái phình to, chênh lệch bất thường so với bên còn lại.

Chàng trai 19 tuổi ghi lại toàn bộ quá trình tập luyện của mình lên mạng xã hội, đồng thời công bố lý do gây sốc khi quyết định theo đuổi phương pháp tập luyện này.

“Tất cả mọi người đều hướng đến vẻ đẹp hoàn mỹ cực đoan. Họ bảo nhau phải làm thế này hoặc thế kia, chỉ để trông hấp dẫn hơn trước người khác giới.

Tôi không như vậy. Tôi muốn đi ngược lại những tiêu chuẩn quen thuộc bằng cách làm cơ thể mất cân xứng hơn. Việc chỉ tập một bên cơ thang giúp tôi làm được điều đó, thậm chí còn hiệu quả đáng kinh ngạc”, anh nói.

Chàng trai 19 tuổi với thân hình không cân đối. (Ảnh: Instagram)

Ngoài tập tạ, người này cũng thực hiện chế độ dinh dưỡng mỗi ngày với hàm lượng đạm cao, gồm cá mòi, sữa chua, bột protein, thịt bò xay và trứng. Anh cho biết có ý định duy trì vóc dáng hiện tại để bảo vệ quan điểm về cái đẹp của bản thân.

Tuy nhiên, chuyên gia y tế lại bày tỏ lo ngại về phương pháp tập thể hình mất cân xứng này. Trả lời LaDbible, bác sĩ Suhail Hussain cho biết ngoài sự thỏa mãn trong ngắn hạn, chàng trai 19 tuổi sẽ phải đối mặt với nhiều hệ quả lâu dài.

“Cơ thể cậu ta tồn tại sự mất cân bằng nghiêm trọng, có thể gây căng cơ, chấn thương ở những nhóm cơ đối diện, gây đau mạn tính, thậm chí lệch cột sống”, bác sĩ nói.

Cấu tạo con người luôn cân đối và hài hòa, bất kỳ hành vi cực đoan nào phá vỡ sự cân bằng đều dẫn đến nguy cơ chấn thương. Ngoài ra, việc chỉ tập một bên cơ thang không mang lại sức mạnh thật sự, bởi nhóm cơ này có vai trò chính gồm hỗ trợ và ổn định, chúng không đơn lẻ tạo ra lực kéo trong các vận động của phần trên cơ thể.

“Sự nỗ lực sẽ trở nên lãng phí nếu nhóm cơ không được sử dụng đúng với vai trò và kích thước tương xứng của chúng”, bác sĩ Suhail nói.

Theo thời gian, việc bất đối xứng sẽ ảnh hưởng đến tư thế và dáng đi. Bác sĩ nhấn mạnh sự cân bằng và hài hòa luôn là yếu tố then chốt trong cả sức khỏe lẫn thẩm mỹ.

Trước phản ứng trái chiều của cộng đồng và giới chuyên gia, chàng trai 19 tuổi vẫn cập nhật quá trình của mình và hướng tới mốc một năm liên tục tập luyện bất đối xứng. Anh cho biết muốn bản thân trở thành một ví dụ đối lập, trong thời điểm mạng xã hội đang chạy theo sự hoàn hảo, tối ưu hóa về ngoại hình.