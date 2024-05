Chị hiến thận cứu em gái 18 tuổi nhưng gia đình 'không còn một đồng' để ghép

(VTC News) -

Lê Trà My là con út trong gia đình có 5 anh chị em, thuộc diện nghèo của xã Phúc Trạch. Ngôi nhà nhỏ của My chưa đầy 70m2 được quây tạm bằng ván gỗ và mái ngói chỉ đủ che nắng che mưa.

Bố My là ông Lê Văn Sơn (63 tuổi) bị tai biến cách đây 6 năm, dù qua cơn nguy kịch nhưng thần trí không bình thường, chỉ nằm một chỗ hoặc đi lại trong nhà. Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, mẹ em My) phải gánh vác cả gia đình với nguồn thu duy nhất từ ba sào ruộng.

Từ cô nữ sinh xinh xắn, giỏi giang, Lê Trà My trở nên tiều tụy, xanh xao do căn bệnh suy thận dày vò. (Ảnh: NVCC)

Cuối năm 2023, trong một lần đi làm về bà Hồng bị ngã gãy xương đòn, sau cơn phẫu thuật “thập tử nhất sinh” người phụ nữ tỉnh lại với chi chít ống thở trên người.

Bệnh tật của bố mẹ chưa dứt thì hồi tháng 3/2024, trong lần đi khám sức khỏe để chuẩn bị hồ sơ du học Nhật Bản, My chết đứng khi được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Mọi ước mơ, hoài bão của cô gái trẻ bỗng nhiên vụt tắt.

Từ cô gái trẻ xinh đẹp, giỏi giang, My ngày càng tiều tụy, gầy gò, xanh xao. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần biến cô gái gần 50kg giờ chỉ còn 36kg.

Mỗi lần lọc thận, cơ thể nhỏ bé của My lại chịu đau đớn quằn quại. Chứng kiến đứa con gái út trở nên như vậy, hại vợ chồng bà Hồng chỉ biết ôm nhau khóc.

Chồng mất khả năng lao động, bản thân bị tai nạn vừa phẫu thuật xong, bà Hồng rơi vào cảnh túng quẫn khi không có tiền cho con điều trị bệnh. (Ảnh: T.T)

Từ ngày con gái gặp bạo bệnh, dù cơ thể còn yếu nhưng người mẹ tuổi lục tuần vẫn phải cắn răng đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, lấy tiền cho con điều trị bệnh.

Những lần đi viện lọc thận dài ngày, chi phí tốn kém khiến kinh tế gia đình bà Hồng ngày càng kiệt quệ. Đàn trâu bò là tài sản lớn nhất của gia đình cũng phải bán đi.

“My rất hiểu chuyện và thương bố mẹ, con ước mơ sau khi tốt nghiệp THPT sẽ sang Nhật Bản vừa học vừa làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Sang tuần là có giấy hẹn vào bệnh viện để lọc thận nhưng hiện gia đình không xoay nổi một đồng để đưa con đi. Nhìn con ngày càng queo quắp, chúng tôi đau đứt từng khúc ruột”, bà Hồng khóc nói.

Chứng kiến em gái đang cận kề cửa tử, chị Lê Thị Hải (chị ruột em My) xin được hiến thận để cứu sống em, nhưng số tiền để thực hiện chi phí phẫu thuật quá lớn, gia đình My không biết bấu víu vào đâu.

Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng có cô con gái út bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, hoàn cảnh khó khăn.

“Hiện Lê Trà My đã có người chị đồng ý hiến thận tuy nhiên gia đình không có đủ chi phí. Chính quyền địa phương đã làm hồ sơ để em My được hưởng mỗi tháng 700.000 đồng hỗ trợ nhưng số tiền ít ỏi đó không đáng là bao so với chi phí điều trị", ông Khánh nói và hy vọng quý mạnh thường quân hãy ra tay giúp đỡ, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình bà Hồng để cứu sống cháu Trà My.