Cháy trường mầm non ở Lào Cai: Danh tính nạn nhân tử vong

UBND xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trường Mầm non Bạch Hà (tên cũ trước sáp nhập là trường mầm non xã Yên Bình) tối 13/11.

Cụ thể, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 13/11 khiến 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là chị T.T. Ng. (sinh năm 1989, quê Tuyên Quang), nhân viên kế toán của trường mầm non Bạch Hà.

Theo thông tin từ UBND xã Thác Bà, đám cháy xuất phát từ phòng kế toán, sau đó cháy lan sang phòng hiệu trưởng.

Khu vực xảy ra vụ cháy nằm tại tầng 2 của trường mầm non Bạch Hà. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và Tổ An ninh trật tự tại cơ sở đồng loạt tham gia chữa hỏa hoạn.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế, dập tắt được đám cháy hoàn toàn. Trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy, ngoài đồ dùng và các tài liệu trong phòng, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể bên trong phòng kế toán.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân.

Cách đây không lâu, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã dập tắt đám cháy tại Trường Mầm non tư thục SLC Sầm Sơn (xã Nhơn Trạch).

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 5/11, trong lúc nhà trường đang hoạt động bình thường thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy từ căn phòng rộng khoảng 60 m2 (dùng làm nhà kho) ở tầng 2.

Vật liệu bên trong dễ bén khiến lửa lan nhanh, khói đen nghi ngút. Giáo viên lập tức sơ tán các bé đang học ra sân, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai, điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, các cô giáo đã nhanh chóng hướng dẫn khoảng 60 trẻ thoát ra sân trường an toàn.