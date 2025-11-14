Cháy tầng 2 trường mầm non ở Lào Cai

(VTC News) -

Đêm 13/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại Trường mầm non Bạch Hà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày, khiến người dân và phụ huynh địa phương hết sức lo lắng.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Thác Bà, sau khi nhận tin báo, chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Nhờ phản ứng kịp thời, đám cháy đã được khống chế sau khoảng 30 phút, hạn chế nguy cơ lan rộng sang các khu vực khác của trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo một số người dân sống gần Trường mầm non Bạch Hà, ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của tòa nhà, lan nhanh nhưng chưa kịp ảnh hưởng tới các khu vực khác.

Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng cán bộ địa phương đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy và phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Đến khoảng 23h cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Về thông tin một phụ nữ tử vong trong vụ hỏa hoạn, ông Quỳnh nhấn mạnh cơ quan chức năng đang làm rõ và chưa thể thông tin chi tiết.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Cách đây không lâu, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa dập tắt đám cháy tại Trường Mầm non tư thục SLC Sầm Sơn (xã Nhơn Trạch).

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 5/11, trong lúc nhà trường hoạt động bình thường thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy từ căn phòng rộng khoảng 60m2 (dùng làm nhà kho) ở tầng 2.

Vật liệu bên trong dễ bén khiến lửa lan nhanh, khói đen nghi ngút. Giáo viên lập tức sơ tán các bé đang học ra sân, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai, điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, các cô giáo đã nhanh chóng hướng dẫn khoảng 60 trẻ thoát ra sân trường an toàn.