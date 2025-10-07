Cháy ô tô trong trung tâm thương mại Takashimaya ở TP.HCM

Khoảng 16h ngày 7/10, một chiếc ô tô để trong tầng hầm trung tâm thương mại Takashimaya, phường Sài Gòn bốc cháy khiến nhiều người hoảng sợ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, người dân và bảo vệ tòa nhà phát hiện khói lửa bốc lên từ chiếc xe ô tô 4 chỗ. Lực lượng bảo vệ dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Mọi người hô hoán nhau di chuyển ra ngoài và rời xa đám cháy.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM đã điều động xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế ngay sau đó và không lan rộng.
Theo bảo vệ trung tâm thương mại, sau khi đám cháy bùng phát, hệ thống chữa cháy tự động của tòa nhà cũng được kích hoạt. Sau khi sự cố xảy ra khoảng 30 phút, loa của trung tâm thương mại cũng thông báo đã khôi phục lại hệ thống điện 100% và sự cố được kiểm soát.
Trung tâm thương mại Takashimaya tọa lạc tại tòa nhà Saigon Centre, số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn. Takashimaya là nơi có nhiều thương hiệu nổi tiếng chọn làm điểm kinh doanh. Đây là tổ hợp mua sắm và giải trí cao cấp hàng đầu tại TP.HCM với lượng người dân tham quan, mua sắm đông đúc.
Bình luận